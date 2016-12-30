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Совет профессионала: как создать стильный новогодний образПрофессиональный стилист Розмари Турман рассказала...
Не стало Франки СоццаниЛегендарный главный редактор итальянского Vogue уш...
North Caucasian Fashion Week 2016С 29 ноября по 1 декабря впервые в г. Пятигорске с...
Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2016По итогам 2016 года в «Список лучших российских ди...
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22 Декабря 2016
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