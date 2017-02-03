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Модный конкурс: "Фабричные мастерские" для художниковИз 100 заявок, поданных художниками старше 35 лет,...
Раф Симонс вдохновляется творчеством Роберта МэпплторпаЗа день до нью-йоркского шоу бельгийский дизайнер...
Срочно и официально: Рикардо Тиши покидает Givenchy!Дизайнер увольняется после 12 лет работы на посту...
Знаменитые актрисы для Louis Vuitton. Весна-лето, 2017Парижский дом моды представил кадры новой рекламно...
- 03 Февраля 2017
- 03 Февраля 2017
- 03 Февраля 2017
- 01 Февраля 2017
- 01 Февраля 2017
- 30 Января 2017
- 30 Января 2017
- 30 Января 2017
- 30 Января 2017
- 30 Января 2017
- 30 Января 2017
03 Февраля 2017
03 Февраля 2017
03 Февраля 2017
31 Января 2017