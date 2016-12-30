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Новый год в Merlis Atelier

30 Декабря 2016

Коллекция Neil Barrett. Pre-Fall, 2017

26 Декабря 2016

Коллекция Antonio Marras. Pre-Fall, 2017

22 Декабря 2016

Шарлотта Рэмплинг в рекламе Loewe. Весна-лето, 2017

22 Декабря 2016

Коллекция Iceberg. Pre-Fall, 2017

21 Декабря 2016
Информационная поддержка мероприятий
  • Простите, что я без итогов, пожеланий, ёлок и петухов) Несколько часов назад, последняя съемка 2016-го ... Самый красивый кадр для вас выбрал) Красоты нам в 2017-ом!
  • В центре сейчас на самом деле очень много людей и еще больше полиции, кардонов, рамок, автобусов, камазов и прочих атрибутов массовых гуляний! Еще очень грязно, ибо на улице почти плюсовая температура! Так что гуляйте в своем районе)) З.ы. ... на выходе из Дворца Съездов ... Последняя съемка 2016-го ...
  • Думаете так просто снять идущего человека (в профессиональной среде - runway или catewalk, по нашему - подиум)? А без каблуков? А в паре? а с красивым рисунком лица? А кадридрирование с максимум мегапикселей? И чтобы не моргнул, и чтобы задник красиво был вписан, и чтобы правильная постановка ног, и тэдэ и тэпэ .... На этой неделе. Я для @topsecretkids_official
  • На прошлой неделе. Артем Карсункин в образе черта "В Ночь перед Рождеством". #GallaDance
  • Вчера было красивое и очень душевное мероприятие в GallaDance ... Но публикацию веселых фотографий придется отложить. Я выбрал это фото, чтобы напомнить о важности душевного тепла для своих родных и близких. Волшебно, если вы можете сделать это в танце ... #GallaDance
  • Вчера) ... Корпоратив!
  • Сегодня) Я для Barbie и лучшего детского модельного агентства @topsecretkids_official. Закулисье.
  • Сегодня) Я для Barbie и лучшего детского модельного агентства @topsecretkids_official. Фрагмент ...
  • Октярбь 2014. Завершающий показ Недели моды в Москве от Fedya&Haik. Самое зрелищное событие на подиуме что мне удалось увидеть и снять. Надеюсь, @haiksimonyan покажет что-то подобное и в будущем) #неделямодывмоскве #сделановроссии
  • Октябрь 2014. Показ любимого мною бренда Demuria. Я был вторым фотографом на "репортаж показа". Снимал с двух камер - на пульте широкая угловая и в проходке сбоку ловил красоту лично .... ох, сколько было волшебных кадров))) Это снято угловой с пульта. Вообще - красное платье в показе - подарок фотографу ... #Demuria
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Dima Babushkin © 2000 - 2017
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