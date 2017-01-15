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Кино и мода: эхо "Метрополиса" в новой коллекции PolliniШик немого и черно-белого фильма "Метрополис" вдох...
Мадонна на юбилейной обложке Harper’s Bazaar. Февраль, 2017Королева поп-музыки стала главной героиней юбилейн...
Звезды в рекламе Dior Homme. Весна-лето, 2017Новую мужскую коллекцию парижского дома теперь пре...
Эль Фаннинг стала звездой новой кампании Miu MiuМиучча Прада продолжает приглашать знаменитых акте...
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10 Января 2017