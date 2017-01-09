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Белла Хадид в каверстори W Korea. Январь, 2017

09 Января 2017

Новый год в Merlis Atelier

30 Декабря 2016

Коллекция Neil Barrett. Pre-Fall, 2017

26 Декабря 2016

Коллекция Antonio Marras. Pre-Fall, 2017

22 Декабря 2016

Шарлотта Рэмплинг в рекламе Loewe. Весна-лето, 2017

22 Декабря 2016
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  • Решился изменить аватарку во всех своих аккаунтах)) Конечно же у фотографа должен быть на фото инструмент в руке)) Правда, в уменьшенном виде вышло немножко мрачно ... или стильно-мрачно #яжфотограф #работаидикомне
  • 2017-ый на дворе) В ночь перед Рождеством. Пока доверяю свои постановочные образы только @artataka, отдельное ему спасибо за терпение и прекрасную работу. Костюм - @elena_brezhneva, прекрасно передала мои пожелания по пропорциям и оттенкам серого :)) Пока первый кадр из 2х часовой фотосессии
  • Наконец-то в Москве немного стало -8 и выпал снег) Грязь немного примерзла и стало чуточку белее. Иными словами - картинка стала веселее и праздничней. Шедевров снять не удалось, но немного московского настроения передать получилось)))
  • Сегодня открылись фитнес клубы)) Говорят, люди рвались уже вчера с обеда. А на что вы подписались в новом году?)) Какое насилие над своей ленью и чувствами самосохранения задумали? Кстати, сегодня понедельник #ажопарастёт #хватитжрать
  • Простите, что я без итогов, пожеланий, ёлок и петухов) Несколько часов назад, последняя съемка 2016-го ... Самый красивый кадр для вас выбрал) Красоты нам в 2017-ом!
  • В центре сейчас на самом деле очень много людей и еще больше полиции, кардонов, рамок, автобусов, камазов и прочих атрибутов массовых гуляний! Еще очень грязно, ибо на улице почти плюсовая температура! Так что гуляйте в своем районе)) З.ы. ... на выходе из Дворца Съездов ... Последняя съемка 2016-го ...
  • Думаете так просто снять идущего человека (в профессиональной среде - runway или catewalk, по нашему - подиум)? А без каблуков? А в паре? а с красивым рисунком лица? А кадридрирование с максимум мегапикселей? И чтобы не моргнул, и чтобы задник красиво был вписан, и чтобы правильная постановка ног, и тэдэ и тэпэ .... На этой неделе. Я для @topsecretkids_official
  • На прошлой неделе. Артем Карсункин в образе черта "В Ночь перед Рождеством". #GallaDance
  • Вчера было красивое и очень душевное мероприятие в GallaDance ... Но публикацию веселых фотографий придется отложить. Я выбрал это фото, чтобы напомнить о важности душевного тепла для своих родных и близких. Волшебно, если вы можете сделать это в танце ... #GallaDance
  • Вчера) ... Корпоратив!
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Dima Babushkin © 2000 - 2017
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