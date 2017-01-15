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Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Осень, 2017

15 Января 2017

Неделя мужской моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Осень, 2017

15 Января 2017

Неделя мужской моды в Лондоне: J.W. Anderson. Осень, 2017

10 Января 2017

Неделя мужской моды в Лондоне: KTZ. Осень, 2017

10 Января 2017

Неделя мужской моды в Лондоне: Craig Green. Осень, 2017

10 Января 2017
Информационная поддержка мероприятий
  • И снова привет из морозного Харбина) Как говорят мои коллеги - холодная погода, но очень теплые люди! Хоть многие и не понимают ни русского, ни английского, но у нас в запасе есть язык жестов и эмоций! #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Один из самых ожидаемых показов недели моды! Китайский "Слава Зайцев". Современная интерпретация национального костюма. У меня в ФБ еще больше фотографий. Ну и хотелось бы отметить превосходную картинку показа от организаторов недели моды. Есть какая-то магия в их ромбовидном подиуме) #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Открытие Harbin Fashion Week. Показ самой известной китайской марки - Ne-Tiger. Модельер делает современную интерпретацию национального китайского костюма. У себя в FB аккауте я покажу это более подробно #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Привет из морозного Харбина) Не знаю как вместить все мои эмоции с Harbin Fashion Week 2017. На фото - фрагмент первого показа на открытии недели моды. Frederick Lee Singapore. #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Добрался до Харбина) Сначала в Пекин, где было +8, потом в Харбинский мороз -20 ... Суммарно 15 часов на дорогу. В этом сезоне участвует @sabinagorelik, @margaritabortnikova, @marisfashion, @asyasolov.eva и многие другие знакомые имена. Сегодня еще был монтаж подиума арт пространства, а зактра уже в 10 часов утра официальное открытие (это в 5 по Москве) #harbinfashionweek
  • Первый раз отправляюсь в столь дальнее путешествие) Первый раз в период массовых задержек рейсов. Первый раз с пересадкой. Как при полете в космос, отработал дома ситуации: если не будет интернета, если будут блокировки соц сетей, если будет языковой барьер, если будет "морозец", если что с едой не так ... #harbinfashionweek
  • Решился изменить аватарку во всех своих аккаунтах)) Конечно же у фотографа должен быть на фото инструмент в руке)) Правда, в уменьшенном виде вышло немножко мрачно ... или стильно-мрачно #яжфотограф #работаидикомне
  • 2017-ый на дворе) В ночь перед Рождеством. Пока доверяю свои постановочные образы только @artataka, отдельное ему спасибо за терпение и прекрасную работу. Костюм - @elena_brezhneva, прекрасно передала мои пожелания по пропорциям и оттенкам серого :)) Пока первый кадр из 2х часовой фотосессии
  • Наконец-то в Москве немного стало -8 и выпал снег) Грязь немного примерзла и стало чуточку белее. Иными словами - картинка стала веселее и праздничней. Шедевров снять не удалось, но немного московского настроения передать получилось)))
  • Сегодня открылись фитнес клубы)) Говорят, люди рвались уже вчера с обеда. А на что вы подписались в новом году?)) Какое насилие над своей ленью и чувствами самосохранения задумали? Кстати, сегодня понедельник #ажопарастёт #хватитжрать
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