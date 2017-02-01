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Коллаборация недели: Вторая коллекция Джиджи Хадид для Tommy Hilfiger

01 Февраля 2017

Неделя высокой моды: Givenchy Couture. Весна, 2017

31 Января 2017

Неделя высокой моды: Jean Paul Gaultier. Весна, 2017

31 Января 2017

Неделя высокой моды: Valentino Couture. Весна, 2017

27 Января 2017

Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2017

27 Января 2017
Информационная поддержка мероприятий
  • Портрет! Спасибо, Лена @igency, за эмоции и настроение!!!
  • Закулисье)) Случайный удачный кадр это прежде всего грамотная постановка и классные артистичные модели .... Совсем скоро) Я для @igency
  • Оргазмы и организмы от питерского дизайнера @lenamaksimova.brand #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Немного китайского оранжевого настроения) Все же заметили что уже день стал на час длиннее?))) Longshaw Ward #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Сегодня) Я для благотворительного фонда Гоши Куценко "Шаг вместе". Выступление театра Куклачева для детей. Закулисье. Дети и кошки в кадр не попали, но зато в этом кадре всё прекрасно))
  • И еще новости из Харбина) На показе израильского дизайнера Алиса Левина (Alisa Levin) я не мог не выхватить необычный аксессуар. Но так как мы сильно подружились во время уютных посиделок русскоязычным кружком в морозные харбинские вечера, то перед публикацией я все же решил уточнить у Владимир Левин (Vladimir Levin) - какое отношение эта сумка имеет к коллекции. Его история меня так сильно растрогала, что с его разрешения делюсь ею с вами) Мы познакомились с Алисой в аэропорту в конце сентября 2010 года, она летела в Лондон, там в это время был в командировке ее тогдашний муж, а я летел со своей командой артистов и музыкантов на свадьбу в Германию. Когда мы вернулись, то списались через одноклассники и через 5 дней (10.10.2010) я ее украл на Мальту. Подруги сказали Алисе, что со мной нужно быть на понтах и строить из себя крутую. На Мальту мы прилетели без чемоданов и все покупали там. Когда зашли в магазин сумок, я сказал, что у такой крутой бизнес-леди обязательно должен быть Louis Vuitton. Она поморгала ресницами, покивала головой и спросила: "А кто этот Луи Витон, и почему он должен быть у меня?". Тогда я все понял, что она нормальная обычная женщина без заморочек на всякую ерунду. #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Не знаете что надеть на свидание или как намекнуть девушке о своих пристрастиях? Выбирайте марку Q DESIGN AND PLAY. Показ в рамках дизайнерского блока Boys of Bangkok #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • И теперь о мужской китайской моде) Весьма смелую и веселую коллекцию представила марка Q DESIGN AND PLAY в рамках дизайнерского блока Boys of Bangkok. Основной элемент коллекции - сами видите что ))) #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • "Бородатый Евгений" (с) - самый импозантный мужчина проекта "Подиум зрелой красоты", который прошел на этой неделе в Санкт-Петербурге. 80 лет!!!! #podium50spb
  • Был поражен и обескуражен (с) нашей "культурной столицей" ( Но практически не показал вида при работе на площадке #талантнепропьешь
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