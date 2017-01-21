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Неделя мужской моды в Париже: Balenciaga. Осень, 2017

21 Января 2017

Неделя мужской моды в Милане: Missoni. Осень, 2017

20 Января 2017

Неделя мужской моды в Милане: Prada. Осень, 2017

20 Января 2017

Неделя мужской моды в Милане: Etro. Осень, 2017

20 Января 2017

Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2017

19 Января 2017
Информационная поддержка мероприятий
  • И теперь о мужской китайской моде) Весьма смелую и веселую коллекцию представила марка Q DESIGN AND PLAY в рамках дизайнерского блока Boys of Bangkok. Основной элемент коллекции - сами видите что ))) #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • "Бородатый Евгений" (с) - самый импозантный мужчина проекта "Подиум зрелой красоты", который прошел на этой неделе в Санкт-Петербурге. 80 лет!!!! #podium50spb
  • Был поражен и обескуражен (с) нашей "культурной столицей" ( Но практически не показал вида при работе на площадке #талантнепропьешь
  • Одна из самых запоминающихся коллекций в рамках Harbin Fashion Week была представлена итальянским модым домом Giancarlo Mossi Borella. Коллекцию эффектно подчеркнули китайские менекенщицы, именно они придали ей некоторый азиатский шик и уточенность. #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017 #GiancarloMossiBorella #GMB
  • Последняя ночь в Харбине (в рамках этой поездки). На фото - самый главный человек на неделе моды, продюсер, очень важный человек в коммунистической партии Китая - Ван Ли Мэй. Ну и просто идеальное воплощение образа женщины - руководителя. Завтра утром долгая дорога на родину ... Буду скучать по своим китайским друзьями и нашей теплой компании из России, Израиля, Украины, Молдавии, Америки! #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • И снова привет из морозного Харбина) Как говорят мои коллеги - холодная погода, но очень теплые люди! Хоть многие и не понимают ни русского, ни английского, но у нас в запасе есть язык жестов и эмоций! #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Один из самых ожидаемых показов недели моды! Китайский "Слава Зайцев". Современная интерпретация национального костюма. У меня в ФБ еще больше фотографий. Ну и хотелось бы отметить превосходную картинку показа от организаторов недели моды. Есть какая-то магия в их ромбовидном подиуме) #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Открытие Harbin Fashion Week. Показ самой известной китайской марки - Ne-Tiger. Модельер делает современную интерпретацию национального китайского костюма. У себя в FB аккауте я покажу это более подробно #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Привет из морозного Харбина) Не знаю как вместить все мои эмоции с Harbin Fashion Week 2017. На фото - фрагмент первого показа на открытии недели моды. Frederick Lee Singapore. #harbinfashionweek #harbinfashionweek2017
  • Добрался до Харбина) Сначала в Пекин, где было +8, потом в Харбинский мороз -20 ... Суммарно 15 часов на дорогу. В этом сезоне участвует @sabinagorelik, @margaritabortnikova, @marisfashion, @asyasolov.eva и многие другие знакомые имена. Сегодня еще был монтаж подиума арт пространства, а зактра уже в 10 часов утра официальное открытие (это в 5 по Москве) #harbinfashionweek
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