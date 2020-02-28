05-08 марта Ювелирная выставка «Лучшие украшения России»

Март – лучшее время для покорения новых fashion вершин. Как перенести самые интересные тренды весенне-летнего сезона в повседневную жизнь и приобрести запоминающийся подарок маме или подруге к 8-му марта? Ответ очевиден – на ежегодной мартовской ювелирной выставке «Лучшие украшения России» на ВДНХ.

Выбор украшений здесь огромный, материалы разные, стили исполнения - неординарные. Около ста российских и международных ювелирных компаний представят коллекции, отвечающие трендам весеннего сезона: дизайнерские изделия с бриллиантами, жемчугом, янтарем, самоцветами и даже бивнем мамонта. Ведь аксессуары – это то, без чего не может обходиться модная женская одежда. Лишь одна деталь способна изменить впечатление от образа: улучшить или испортить его. Начнем с того, что в моду возвращаются элементы исторического костюма.

На вечернем мероприятии уместно будет одеться в духе Марии-Антуанетты в блузу с объемными рукавами и украсить свой наряд декоративной золотой цепью. Практически на каждом стенде выставки «Лучшие украшения России» можно встретить чокеры, крупные браслеты, стильные колье и серьги из огромных звеньев. Подходящий ювелирный комплект можно будет приобрести на стендах компаний: «CORONA» (Красное-на-Волге), «Seven Diamonds Якутские Бриллианты» (Москва), «Корпорация L-Silver» (Москва), «Альфа» (Москва), «Русский Янтарь» (Москва), Уральский Ювелирный завод, Уральский Изумруд и многих других. Если при виде брошей в оттенке фуксии ваши глаза начинают слезиться, значит вы подобрали самый правильный оттенок розового для этого сезона. Для тех, кто не одобряет увлечения трендовым фукси, есть интересная и крайне актуальная альтернатива – нежный лавандовый оттенок. На стендах компаний «Fillаrt» (Санкт-Петербург), Ювелирный Дом Mercury (Москва), Ювелирное производство Туликов (Московская область), смелые эксперименты с новыми формами и авангардными цветовыми решениями соседствуют с выдержанной классикой и украшениями в стиле «Ар Деко».

Возможность дарить и принимать подарки – всегда радость. Порадуйте своих близких оригинальным подарком на ювелирной выставке «Лучшие украшения России».

Адрес | Время работы | Стоимость билетов ВДНХ. Павильон 75. Проспект Мира, 119, стр. 75

05-07 марта: 11:00 – 20:00

08 марта: 11:00 – 17:00.

Вход на выставку свободный при условии регистрации на сайте: https://junwex.timepad.ru/event/1265013/