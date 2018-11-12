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09 ноября состоялась пресс-конференция, организованная «Russia.Fur Fashion Week»

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  • 12 Ноября 201810:42

09 ноября состоялась пресс-конференция, организованная «Russia.Fur Fashion Week» при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза.   Мероприятие прошло в комфортабельном медиа центре РГУ им Косыгина.

Участники пресс-конференции:

  • Столбов С.Г., президент НО «Российский пушно-меховой союз»
  • Богза А.В., учредитель «Russia.Fur Fashion Week»
  • Белгородский В.С., ректор РГУ им. А.Н. Косыгина
  • Кащеев О.В., проректор по научной работе РГУ им. А.Н. Косыгина
  • Виктория Пустынникова, Kopenhagen Fur
  • Дмитрий Ларионов, Saga Furs
  • Екатерина Попова, NAFA
  • Виктор Константинопольский, бренд «Astel»
  • Анжелика Шакирова, бренд «Milangel»
  • Елена Шипилова, основатель и креативный директор модного дом «Elena Shipilova»
  • Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики
  • Игорь Шевченко, российская выставочная компания «Кордон» («MosFur», «CHEPEAU»)
  • Алексей Семкин, генеральный директор выставки «Мягкое Золото России»

На мероприятии был презентован новый для России проект – «Неделя меховой моды» или «Russia.Fur Fashion Week» (www.RFFW.ru), анонсирующий показ которой состоится уже 22 ноября. Уникальное для российского рынка мероприятие, которое, призвано представить мех в ином качестве – современным технологичным, актуальным в современном мегаполисе. Планируется провести показы дизайнеров, коллекции которых демонстрируют все разнообразие меха. Помимо показа коллекций, «Russia.Fur Fashion Week» предоставит возможность участникам пообщаться с потенциальными покупателями в шоуруме.

Участники отметили актуальность и своевременность «Russia.Fur Fashion Week», как мероприятия которое способно привлечь внимание к меху, уникальным коллекциям, которые уже сейчас создают модные дома.   

 

Наиболее острое обсуждение вызвал вопрос манипуляций, которые сейчас можно наблюдать в медиа пространстве относительно сомнительных преимуществ искусственного меха. Возможным вариантом доведения корректной информации до покупателей – скоординированные действия всех участников рынка по проведению разъяснительной работы, привлечению внимания к меху, в  том числе и среди молодежи.

Представители международных меховых аукционов NAFA, Saga Furs, Kopenhagen Fur отметили необходимость консолидации усилий участников рынка меха в популяризации меха, вовлечения молодых дизайнеров в дизайн одежды с использованием натурального меха.

Со своей стороны, Елена Шипилова, Виктор Константинопольский и Анжелика Шакирова поделились своим опытом разработки дизайнерских меховых коллекций, которые с благосклонностью были приняты рынком.

По окончании пресс-конференции все участники отметили актуальность и необходимость проведения подобных встреч, проведения совместной маркетинговой активности с целью продвижения меха, как в России, так и за рубежом.

 

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