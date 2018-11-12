09 ноября состоялась пресс-конференция, организованная «Russia.Fur Fashion Week» при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза. Мероприятие прошло в комфортабельном медиа центре РГУ им Косыгина.

Участники пресс-конференции:

Столбов С.Г., президент НО «Российский пушно-меховой союз»

Богза А.В., учредитель «Russia.Fur Fashion Week»

Белгородский В.С., ректор РГУ им. А.Н. Косыгина

Кащеев О.В., проректор по научной работе РГУ им. А.Н. Косыгина

Виктория Пустынникова, Kopenhagen Fur

Дмитрий Ларионов, Saga Furs

Екатерина Попова, NAFA

Виктор Константинопольский, бренд «Astel»

Анжелика Шакирова, бренд «Milangel»

Елена Шипилова, основатель и креативный директор модного дом «Elena Shipilova»

Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики

Игорь Шевченко, российская выставочная компания «Кордон» («MosFur», «CHEPEAU»)

Алексей Семкин, генеральный директор выставки «Мягкое Золото России»

На мероприятии был презентован новый для России проект – «Неделя меховой моды» или «Russia.Fur Fashion Week» (www.RFFW.ru), анонсирующий показ которой состоится уже 22 ноября. Уникальное для российского рынка мероприятие, которое, призвано представить мех в ином качестве – современным технологичным, актуальным в современном мегаполисе. Планируется провести показы дизайнеров, коллекции которых демонстрируют все разнообразие меха. Помимо показа коллекций, «Russia.Fur Fashion Week» предоставит возможность участникам пообщаться с потенциальными покупателями в шоуруме.

Участники отметили актуальность и своевременность «Russia.Fur Fashion Week», как мероприятия которое способно привлечь внимание к меху, уникальным коллекциям, которые уже сейчас создают модные дома.

Наиболее острое обсуждение вызвал вопрос манипуляций, которые сейчас можно наблюдать в медиа пространстве относительно сомнительных преимуществ искусственного меха. Возможным вариантом доведения корректной информации до покупателей – скоординированные действия всех участников рынка по проведению разъяснительной работы, привлечению внимания к меху, в том числе и среди молодежи.

Представители международных меховых аукционов NAFA, Saga Furs, Kopenhagen Fur отметили необходимость консолидации усилий участников рынка меха в популяризации меха, вовлечения молодых дизайнеров в дизайн одежды с использованием натурального меха.

Со своей стороны, Елена Шипилова, Виктор Константинопольский и Анжелика Шакирова поделились своим опытом разработки дизайнерских меховых коллекций, которые с благосклонностью были приняты рынком.

По окончании пресс-конференции все участники отметили актуальность и необходимость проведения подобных встреч, проведения совместной маркетинговой активности с целью продвижения меха, как в России, так и за рубежом.