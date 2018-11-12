09 ноября состоялась пресс-конференция, организованная «Russia.Fur Fashion Week» при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза. Мероприятие прошло в комфортабельном медиа центре РГУ им Косыгина.
Участники пресс-конференции:
- Столбов С.Г., президент НО «Российский пушно-меховой союз»
- Богза А.В., учредитель «Russia.Fur Fashion Week»
- Белгородский В.С., ректор РГУ им. А.Н. Косыгина
- Кащеев О.В., проректор по научной работе РГУ им. А.Н. Косыгина
- Виктория Пустынникова, Kopenhagen Fur
- Дмитрий Ларионов, Saga Furs
- Екатерина Попова, NAFA
- Виктор Константинопольский, бренд «Astel»
- Анжелика Шакирова, бренд «Milangel»
- Елена Шипилова, основатель и креативный директор модного дом «Elena Shipilova»
- Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики
- Игорь Шевченко, российская выставочная компания «Кордон» («MosFur», «CHEPEAU»)
- Алексей Семкин, генеральный директор выставки «Мягкое Золото России»
На мероприятии был презентован новый для России проект – «Неделя меховой моды» или «Russia.Fur Fashion Week» (www.RFFW.ru), анонсирующий показ которой состоится уже 22 ноября. Уникальное для российского рынка мероприятие, которое, призвано представить мех в ином качестве – современным технологичным, актуальным в современном мегаполисе. Планируется провести показы дизайнеров, коллекции которых демонстрируют все разнообразие меха. Помимо показа коллекций, «Russia.Fur Fashion Week» предоставит возможность участникам пообщаться с потенциальными покупателями в шоуруме.
Участники отметили актуальность и своевременность «Russia.Fur Fashion Week», как мероприятия которое способно привлечь внимание к меху, уникальным коллекциям, которые уже сейчас создают модные дома.
Наиболее острое обсуждение вызвал вопрос манипуляций, которые сейчас можно наблюдать в медиа пространстве относительно сомнительных преимуществ искусственного меха. Возможным вариантом доведения корректной информации до покупателей – скоординированные действия всех участников рынка по проведению разъяснительной работы, привлечению внимания к меху, в том числе и среди молодежи.
Представители международных меховых аукционов NAFA, Saga Furs, Kopenhagen Fur отметили необходимость консолидации усилий участников рынка меха в популяризации меха, вовлечения молодых дизайнеров в дизайн одежды с использованием натурального меха.
Со своей стороны, Елена Шипилова, Виктор Константинопольский и Анжелика Шакирова поделились своим опытом разработки дизайнерских меховых коллекций, которые с благосклонностью были приняты рынком.
По окончании пресс-конференции все участники отметили актуальность и необходимость проведения подобных встреч, проведения совместной маркетинговой активности с целью продвижения меха, как в России, так и за рубежом.
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