1 659 647 посетителей на выставке о моде и религии

Организаторы закрывшейся на днях выставки Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination в Метрополитен-музее сообщили о рекордном количестве посетителей.

Выставочный проект Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination открылся в Нью-Йорке 10 мая и работал в течение пяти месяцев. Экспозиция закрылась 10 октября, и организаторы уже похвастались рекордным количеством посетителей. За все время работы проекта его посетило 1 659 647 человек. Отмечается, что это самая успешная выставка в истории Метрополитен-музея после проекта 1978 года «Сокровища Тутанхамона», который увидели 1,3 млн посетителей.