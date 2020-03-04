1 марта начинается Российская неделя текстильной и легкой промышленности

С 1 по 4 марта 2021г. в «Экспоцентре», на Красной Пресне состоится самое авторитетное и профессиональное отраслевое событие – «Российская неделя текстильной и легкой промышлености». Мероприятие пройдет в седьмой раз с момента его основания в 2014 году.

1 марта, в 12:00, в «Синем зале» ЦВК «Экспоцентр» начнется торжественная церемония открытия отраслевого форума, в которой примут участие:

Виктор Евтухов, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России

статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Сергей Катырин , президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации;

, президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации; Виктор Черепов, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей);

исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей); Сергей Беднов , генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;

, генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»; Андрей Разбродин , президент Союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ);

, президент Союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ); Франческо Пенсабене , директор московского офиса Агентства ИЧЕ - Отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве ;

, директор московского офиса Агентства ИЧЕ - Отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве Маттейс Крити, генеральный секретарь IAF – International apparel federation

генеральный секретарь IAF – International apparel federation Ботиржон Асадов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации; представители Минпромторга России и другие официальные лица.

Кроме трех одновременно проходящих на площадке «Экспоцентра» авторитетных отраслевых выставок - «ИНЛЕГМАШ», «ИНТЕРТКАНЬ» и TEXTILE&HOME - профессиональную индустрию ждет очень насыщенная и практико-ориентированная программа. Это более 50 мероприятий самого разного формата, объединенных общей темой: «РОССИЙСКИЙ ЛЕГПРОМ: ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЛОКДАУНА».

В рамках деловой программы будут представлены новейшие разработки российских компаний, которые позволят отечественным текстильщикам выйти на новый уровень развития производственных процессов и воспользоваться преимуществами мирового тренда на локализацию производства.

Участники Деловой программы «Недели легпрома» рассмотрят самые важные актуальные темы: производственная и сырьевая база, новые технологические возможности, забота об экологии, прогнозы потребительских предпочтений. Большое внимание профессиональной аудитории «Легпромфорума-2021» привлечет FASHION TECH DAY- 2021, который уже зарекомендовал себя как самое инновационное мероприятие отрасли.

FASHION TECH DAY- 2021 состоится 2 марта, в конференц-зале 7 павильона ЦВК «Экспоцентр».

Всего в программе «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» заявлено более 50 мероприятий, из которых более половины носят практический характер: это бизнес-практикумы, мастер-классы и семинары. Своими знаниями поделятся более 200 спикеров, специалистов отрасли из России, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Турции и Бразилии.

Команда организаторов «Российской недели легкой и текстильной промышленности» создала все необходимые усилия для обеспечения комфорта и максимальной безопасности всех участников форума. Обращаем внимание, что доступ на площадку будет возможен только после предварительной онлайн-регистрации на сайте проекта: www.textileweek.ru

Для соблюдения норм безопасности и удобства коммуникации, мероприятия деловой программы пройдут в омниканальном режиме: реальные встречи в ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская набережная, дом 14 (западный вход), плюс онлайн-трансляция в режиме реального времени на сайте https://textileweek.online/.

Это позволит снять существующие ограничения на международные контакты и собрать на площадке форума самых квалифицированных экспертов отрасли и представить актуальные и инновационные отраслевые решения и материалы.

Мероприятие традиционно организуют Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и АО «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей, в сотрудничестве с IAF (International Apparel Federation) и профессиональными ассоциациями текстильщиков Италии, Турции, Бразилии и других стран мира.

Регистрация на деловую программу «Российской недели текстильной и легкой промышленности – 2021» бесплатная.

Регистрация на "Российскую неделю текстильной и легкой промышленности" ( 1 - 4 марта 2020) – ЗДЕСЬ>>



( 1 - 4 марта 2020) – Регистрация на выставку "Интерткань-2021.Весна" (1 – 3 марта 2021) – ЗДЕСЬ>>

Полную Деловую программу «Российской недели текстильной и легкой промышленности-2021» можно посмотреть ЗДЕСЬ>>