10 000 лет роскоши на выставке в Лувре Абу-Даби

Масштабный выставочный проект продемонстрирует, как менялось понятие о люксе за всю историю роскоши.

В конце октября в музее Лувр Абу-Даби откроется выставка предметов, которые в разное время считались роскошью. Масштабный проект охватывает 10 000 лет и включает 350 экспонатов из 30 стран. В экспозицию 10 000 Years of Luxury вошли ювелирные изделия, предметы искусства, одежду и аксессуары, а также предметы мебели. В числе экспонатов и наряды от именитых домов моды, таких как Chanel, Dior, Balenciaga, Hermes и других роскошных марок. Посетить выставку можно с 30 октября по 18 февраля.