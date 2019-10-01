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Артем Кузелев

10 000 лет роскоши на выставке в Лувре Абу-Даби

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  • 01 Октября 201910:35

Масштабный выставочный проект продемонстрирует, как менялось понятие о люксе за всю историю роскоши.

В конце октября в музее Лувр Абу-Даби откроется выставка предметов, которые в разное время считались роскошью. Масштабный проект охватывает 10 000 лет и включает 350 экспонатов из 30 стран. В экспозицию 10 000 Years of Luxury вошли ювелирные изделия, предметы искусства, одежду и аксессуары, а также предметы мебели. В числе экспонатов и наряды от именитых домов моды, таких как Chanel, Dior, Balenciaga, Hermes и других роскошных марок. Посетить выставку можно с 30 октября по 18 февраля.

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