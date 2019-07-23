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Артем Кузелев

10 000 нарядов в коллекции Аззедина Алайи

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  • 23 Июля 201909:52

Друзья дизайнера совершили необычную находку: в его личной коллекции оказалось более 10 000 кутюрных платьев.

Соосновательница Ассоциации Азеддина Алайи Карла Соццани рассказала, что изучение личного архива дизайнера принесло неожиданную находку. В его парижской резиденции найдено более 10 000 нарядов haute couture. В коллекции есть платья разных лет от таких известных домов, как Vionnet, Comme des Garcons, Martin Margiela, Balenciaga и других именитых марок. Соццани подчеркнула, что друзья модельера даже не подозревали о его страсти: «Он направлялся на аукцион, но говорил, что идет к психотерапевту. Потом Аззедин возвращался с огромными кофрами и прятал их под столом».

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