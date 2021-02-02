10-14 февраля - "РусАртСтиль" в Гостином дворе: художники, дизайнеры, мастера, мода стран СНГ

Древние берестяные иконы (!) из Великого Новгорода

Художественные произведения из бивня мамонта!

Боярские костюмы XXI века!

Fashion-показы от дизайнеров Якутии, Калмыкии и Кыргызстана!

Знаменитая ростовская финифть, гжель и ярославская майолика!

Это и многое другое можно будет увидеть на III Всероссийской выставке-ярмарке народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль», которая пройдет с 10 по 14 февраля 2021 г. на престижной выставочной площадке «Гостиный Двор», самом центре Москвы, у стен Кремля (ул. Ильинка, д. 4).

Участниками выставки станут более 450 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России. Авторская керамика и фарфор; лаковая миниатюра; эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба по дереву и кости; кружевоплетение и вышивка; живопись; ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары... Коллективные стенды представят работы предприятий и мастеров из республик Карелия и Бурятия, Саха (Якутия); Калужской, Саратовской, Пермской, Московской областей и других регионов России.

«Изюминкой» культурной программы станет серия специальных fashion‑показов. Современную моду и авторское переосмысление традиций народного костюма представят известные российские модельеры: Валентина Мельникова и «Ассоциация модельеров России», Надежда Шибина, Сергей Глебушкин и др.

Впервые, в рамках выставки пройдет праздник моды, дизайна и ремесел единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства - «Этноподиум» от Евразийской Ассоциации этнодизайнеров . В нем примут участие яркие и уже заявившие о себе в Европе дизайнеры из республик Саха (Якутия), Татарстана, Алтая, Крыма, Башкортостана, Калмыкии, Брянской и Иркутской областей, Москвы, а также дизайнеры стран СНГ: Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана.

Посетители увидят новые и оригинальные коллекции (около 30 показов), а также гала-показ финалистов конкурса, поучаствуют на мастер-классах от профессиональных дизайнеров.

В рамках деловых мероприятий выставки вы узнаете:

- какие «профессии можно освоить за 2 месяца»

- как выглядит «казахская юбка белдемше»

- «историю Шапки Салавата Юлаева»

и многое другое. Гостей ждут также творческие встречи и презентации.

Выставка #РусАртСтиль станет масштабным арт-событием, популяризирующим как традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России. «Мода на традиции» - девиз мероприятия!

Проект проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Предприятия народных промыслов, мастера, художники, дизайнеры представят свои лучшие произведения, которые можно будет не только увидеть, но и приобрести в преддверии праздников. Авторские изделия из камня, фарфора, металла, дерева, а также батик, кружево, вышивку и многое другое.

Мастера по художественной обработке стекла объединятся в специализированном проекте «Про стекло» и порадуют гостей выставки необычными авторскими подарками. Известный российский художник Владимир Пронин, являющийся ярким представителем нового русского авангарда и основателем «орнаментального неосимволизма», познакомит с уникальной экспозицией «Новые краски России».

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» представит экспозицию своих работ, включая современные боярские костюмы XXI века, в том числе, костюма «Красная Москва», в декоре которого использована вышивка золотом, камнями.

Посетители увидят показы коллекций одежды, аксессуаров, а также выступление творческих исполнителей и коллективов с интермедийными постановками и театральными скетчами.

И, конечно же, всех гостей ждет креативная фотозона.

Посетив выставку, гости по сути увидят сразу две масштабные экспозиции! Проект «РусАртСтиль» пройдет в рамках Художественно-промышленной выставки - форума «Уникальная Россия», цель которой показать Россию, как страну возможностей, хранящей традиции культуры своего многонационального народа. Гостей ждут более 30 арт-проектов , презентации проектов Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства, посвященных 300-летию Российской Империи, документально-художественный проект «Триумф Российской художественной промышленности и ювелирных фирм на Всероссийских и Всемирных выставках 19 начала 20 веков», проект с Торжокскими золотошвейными мастерскими «Кокошник – национальный символ России», презентация фотопроекта одного из лучших фотографов России Андрея Бронникова, показывающего уникальную красоту природы нашей страны, Православная экспозиция, посвященная 800-летию со дня рождения Благоверного князя Александра Невского, Выставка «Штрихи Победы в лицах», фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна» и многое другое!

«РусАртСтиль» в «Гостином дворе» – это настоящие событие со множеством положительных эмоций, полезных встреч и деловых контактов, приобретений и интересных идей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Москва, ВК «Гостиный Двор», ул. Ильинка, д.4 (метро «Китай-город», «Площадь революции»,

«Театральная»). Схема и подробная программа на сайте www.expo-resurs.ru

Время работы:

10 -13 февраля 11:00-20:00

14 февраля 11:00-19:00

Вход на выставку платный. Подробнее: www.expo-resurs.ru