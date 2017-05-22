10 образов от стилиста для московского лета

Весна в этом году была очень непредсказуемой: неожиданное потепление в марте, а потом снег в мае заставили нас с большой осторожностью относиться к прогнозам погоды. Даже не верится, что скоро лето! Согласитесь, в таких погодных условиях планировать летний гардероб не просто. Специально для переменчивого московского лета мы подготовили 10 актуальных образов для любой погоды и всех случаев жизни: от образов в офисном стиле до нарядов для прогулок по морскому побережью. Смотрим!

Детали: джемпер, юбка и шляпа - Giorgio Grati, сумка Coccinelle.

Детали: футболка, жакет и брюки Marc Aurel, сумка Gianni Chiarini.

Детали: платье Joseph Ribkoff, сумка Coccinelle.

Детали: блуза Betty Barclay, брюки и кардиган Penny Black, шляпа Pezzo.

Детали: платье Penny Black, Guess.

Детали: куртка Marc Cain, брюки Oui, топ Marc Cain.

Детали: жакет Taifun, юбка Marc Cain, топ Penny Black, сумка Guess.

Детали: жакет Taifun, юбка Marc Cain, топ Penny Black, сумка Guess.

Детали: платье Marc Cain, шляпа Giorgio Grati, брюки Marc Cain.

Детали: брюки и пуловер Gardeur, сумка Galaday.

Благодарим за организацию съемки Универмаг «ХЦ Сретенский», официальный сайт сети «ХЦ» - hcmoda.ru.