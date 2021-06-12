10 советов от Ирены Ключевской как запустить собственный бренд

Работать на себя, запустив собственный бренд, мечтают многие. Сегодняшний герой нашего материала Ирена Ключевская — блогер -эксперт по закупкам одежды, производству модной одежды и аксессуаров, успешно развивает бренд одежды премиум класса – MILLENNIALS.

MILLENNIALS – это квинтэссенция стиля, воплощенного в кэжуальной эстетике с качественной и дорогой реализацией, подчеркивающий статус и имидж покупателя – миллениала. Одежда обладает тремя основными достоинствами: оригинальными дизайнерскими акцентами, качеством исполнения и хорошей посадкой.

10 советов, которые помогут успешно запустить свой бренд:

1.Определить миссию своей компании, философию бренда, идею, преимущества. Также выбрать сегмент позиционирования бренда: массовый, средний, премиум или люкс;

2.Провести анализ конкурентов;

3.На фоне этих показателей прописать свое уникальное торговое предложение, сформировать платформу бренда (ДНК), концепцию бренда. Необходимо понимать кто будет являться целевой аудиторией бренда, их интересы, настроение, потребности;

4.Провести анализ параметров конкурентоспособности своего продукта;

5.Выбрать каналы продаж: мультибрендовые сети, розничные магазины, франчайзинг, интернет (Инстаграм, сайт, маркетплейсы);

6.Разработать стратегию продаж и продвижения;

7.Составить бизнес-план проекта (можно под руководством экспертов);

8.Далее приступить к предсезонному планированию коллекции:

- разработка концепции коллекции;

- эскизный проект коллекции по капсулам с учетом графика выхода в продажу;

- отрисовка эскизов, выбор образцов-прототипов, подбор фото, тренды, повтор хитов;

- сырьевой макет коллекции. Подбор материалов под эскизы;

- выставки сырья в разных регионах. Отбор тканей, пряжи, фурнитуры;

- проработка цветовой гаммы следующего сезона, трендов;

- отбор поставщиков. Заказ хенгеров и цветовых карт.

9.Разместить заказ на производство у надежных подрядчиков. Предприниматели часто сталкиваются с трудностями в части производственных процессов, к которым не бывают готовы. Это всегда ведет к финансовым потерям компании. Перед тем как заключать договор необходимо провести аудит этих швейных компаний. Также необходимо узнать сколько им требуется времени для выполнения заказа, обязательно посетите эти производства. Работу лучше начинать с небольших тестовых заказов. В договоре обязательно следует отразить неустойки в случае несоблюдения графика работ. Начать лучше с небольших объёмов чтобы минимизировать риски. Когда процесс будет запущен, вы поймете, стоит ли расширяться.

10.Подобрать SMM-специалиста с опытом работы в Fashion. Он должен раскрыть сильные стороны бренда, сделать качественный контент, который человек увидит и сразу захочет купить. Важно прописать стратегию, контент-план, обеспечить регулярный постинг в социальных сетях. Необходимо вложить средства в рекламу и продвижение через блогеров. Обзоры на вещи у лидеров мнений с живой аудиторией приводят реальных клиентов.