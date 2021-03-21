10 трендов сезона весна-лето 2021: Модные советы от дизайнера Елены Акинфиевой

Пандемия внесла свои коррективы в мир моды, однако она не смогла изменить главного - нашего желания выглядеть стильно и актуально. Некоторые дизайнеры в этом сезоне предлагают обратиться к трендам прошлого, поскольку из-за самоизоляции мы не успели ими насладиться. Другие предcтавляют на суд публики что-то полностью новое и свежее. О 10 главных тенденциях в женской одежде сезона весна-лето 2021 расскажет дизайнер, эксперт в области моды, фэшн-блогер Елена Акинфиева (в инстаграме @elena_lux)

1.Прозрачные ткани

Этот тренд уже давно не сдает свои позиции. Самым интересным мне кажется вариант носить прозрачные юбки поверх мини-платьев и шортов. Это добавит образу легкость и невесомость, кроме того, подчеркнет текстуру ткани, которая находится внутри.

Дизайнеры сегодня отдают предпочтение органзе, тюлю, шифону, вуали. Их цвет может контрастировать или, наоборот, совпадать с тем, что надето в качестве нижнего слоя.

2. Бра напоказ

Бра теперь считается уже не нижним бельем, а полноценным элементом гардероба. Его можно носить с пиджаком вместо рубашки или поверх платьев, маек и блуз.

Вы можете выбрать и лаконичный, классический черный цвет, и яркие, неоновые оттенки. В любом случае Вы будет выглядеть очень актуально.

3. Куртки-рубашки и пальто-рубашки

Это универсальный вариант, который подойдет женщинам разного возраста и типа фигуры. Кроме того, это очень практичный предмет гардероба. За счет модного объемного фасона можно надеть вниз толстый свитер или худи, чтобы даже в прохладный весенний день было тепло.

А шерсть, вельвет, деним, фланель, эко-кожа - это материалы, которые прослужат Вам максимально долго.

Куртку-рубашку и пальто-рубашку можно сочетать как с кроссовками, кедами, так и с ботильонами, и даже туфлями на шпильке. Будут хорошо смотреться и однотонные модели, и с принтом (например, клеткой)

4. Объемные силуэты

Оверсайз до сих пор остается в моде. Помимо свободных широких пиджаков и худи нас ждут пышные юбки и рукава-фонарики, поэтому выглядеть модно можно будет и в классических, и в романтичных, и в повседневных вещах.

Дизайнеры предлагают сочетать свободные футболки с еще более свободными оксфордскими рубашками и с широкими, подпоясанными пиджаками. Также в тренде мешковатые брюки. Кроме того, очень актуальны тренчи длиной до пола и максимально объемного кроя.

5. Шорты

Этот элемент гардероба на пике моды. Можно выбрать модель любого фасона, длины и цвета. Но самые трендовые - очень короткие шорты из мягкого трикотажа. Причем, чтобы выглядеть стильно, их лучше сочетать с пиджаком.

Кроме того, актуальны модели, где много веревочек и завязочек.

6. Вязанные вещи

Как ни странно, дизайнеры предлагают их носить не только зимой, но и весной и летом. Однако в теплый сезон предпочтительнее хлопковая пряжа.

Одна из самых актуальных вещей этого сезона - трикотажные панталоны (короткие шортики), а также вязанные топы, поло и маленькие платья в духе 1960-х. Также будут популярны вязанные кардиганы с «косами» и ажурными узорами.

7. Монохром

Образы, выполненные в одном цвете, всегда смотрятся изысканно и элегантно. Особенно, если выбирать постельные тона. Роскошный сиреневый, нежный розовый и светло-желтый цвета выглядят очень стильно и напоминают о ненавязчивой красоте природы. Кроме того, они отлично подходят женщинам разных типажей.

8. Деним с ног до головы

Луки из джинсовой одежды всегда были очень модными и при этом практичными. И этот сезон не исключение. Очень важно подобрать джинсы, которые будут подчеркивать достоинства фигуры и при этом скрывать недостатки, хотя сегодня на рынке представлено очень много моделей, поэтому сделать это не так сложно. Также весной и летом будет незаменимой джинсовая куртка.

Что касается обуви, то образ из денима отлично дополнят ботинки на тракторной подошве. А если Вы соберетесь на вечеринку, можете заменить их на ботильоны на шпильке.

9. Замша

Это очень модный сегодня материал, который можно носить в любое время года, он несомненно притянет к себе восхищенные взгляды. Дизайнеры явно вдохновились модой 1970-х. В гардеробе каждой современной женщины должна присутствовать хотя бы одна вещь из замши. Например, стильная куртка-косуха. Для дневного образа надевайте с ней джинсы и рубашку, а вечером – платье в пол и босоножки.

10. Цепи и перья

Если вы привыкли видеть цепи и перья только на сумках и других аксессуарах, готовьтесь к тому, что в новом сезоне они будут везде.

Например, дизайнеры модного дома Боттега Венета украсили джемпер блестящей массивном цепью по горловине. Смотрится очень эффектно, стильно и не нужен никакой дополнительный аксессуар!

Перья тоже будут дополнять многие наряды, поскольку дизайнеры сегодня заявляют о том, что минимализм - это скучно. А чтобы поднять себе настроение, испорченное пандемией, нет ничего лучше, чем выбрать яркие, роскошные вещи!

Однако помните, что не все тренды могут Вам подойти. Выбирайте только то, что Вам по душе и сможет подчеркнуть достоинства Вашей внешности. А больше полезной информации о моде и стиле Вы можете найти в инстаграме @elena_lux