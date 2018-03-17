10-й Показ «Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева»

Лаборатория Моды поздравляет своего основателя Великого русского Модельера Вячеслава Михайловича Зайцева с 80-ти летним Юбилеем!

Куратор показа Юлия Попова

Режиссер Дарья Черныш

Агентство моделей Z’S Models

Детское модельное агентство Top Secret Kid’s

Галина Бирюкова

Коллекция «Parfum»

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В коллекции Parfum, сезона FW2018/2019, дизайнеры Галина и Николай Бирюковы, остались верны себе и продолжили тему символов и живописи.

Как в достойном, благородном парфюме всегда есть нотки простые, сложные, есть те, которые ты чувствуешь сразу, есть те, которые раскрываются постепенно, есть те, которые шлейфом остаются в памяти. Так и в коллекции одежды Parfum от KGB простота и лаконичность русского традиционного льна, как основа коллекции, сочетается с символическим изображением короны Российской империи. И как шлейф, изысканная нотка - шляпки-палитры с картинами, написанные Николаем Бирюковым по всем правилам классической живописи.

Коллекция включает в себя взрослые, подростковые и детские луки. Материалы: российский лён, итальянский шёлк, искусственный мех, стразы Сваровски. Живопись: дерево, масло, 30 x 40 см, 2018

Горгаева Юлия

Коллекция “Snow queen”

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Ледяное царство шелка и мрамор, оплетенный теплом мохеровых нитей… Нежность и холод, любовь и достоинство. Аромат апельсина взрывает и увлекает ее за снежным королем…

Наталья Матвеева

Коллекция «Shine»

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Вдохновлённая блеском натурального меха, главный дизайнер и идейный вдохновитель мехового дома Re-Look Furs Наталья Матвеева создала коллекцию Shine, которая воплощает женственность и изящество, при этом сохраняет современность образов. Русские женщины любят роскошь, поэтому ключевым мехом коллекции является соболь - гордость и достояние России, а также лиса, норка и каракульча. Каждое изделие в своём роде уникально: редкие окрасы меха, как натуральные, так и крашенные металлизированные, нетривиальное прочтение силуэтов. Коллекция Shine - это воплощение русского колорита в современной европейской интерпретации.

Кристина Минниханова

Коллекция «Квадрат в кубе»

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На создание коллекции дизайнера вдохновили внутренние переживания, попытка разгадать загадки, поставленные Вселенной, и поиск самой себя в мире многомилионного мегаполиса.

Героиня коллекции - обычная женщина, каждый день которой проходит в спешке и бесконечной погоне за счастьем… Ее будни предстают перед зрителем в черно-серых тонах, доминирующих для города. Но, как противоположность серо-черному настроению, в руках у каждой героини, наполненный цветом, кубик Рубика - самая известная механическая головоломка, изобретенная в 20 веке (1974г.) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. В коллекции он символизирует загадку, разгадка которой открывает яркий мир чистого Цвета и Света!

Лейтмотивом коллекции служит работа Казимира Малевича «Черный квадрат», созданная в 1915 году, и его глубокая философия. Основой для цветовой палитры коллекции стали ахроматические цвета. Черный как основной цвет, серый, белый, холодное серебро. Модели осенне-зимнего сезона создавались под девизом: «максимальный комфорт и безупречный стиль».

Большое внимание уделено декоративным деталям. Модели украшают отделка из натуральной кожи, аппликации, вышивка бисером, стеклярусом, выполненные в различных техниках.

Варвара Плавинская

Коллекция «Разговор Ивана с Чёртом»

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«Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут» - как писал Фёдор Михайлович Достоевский, и это высказывание является фундаментом новой коллекции Варвары Плавинской - «Разговор Ивана с Чёртом». Образы коллекции, за основу которых взяты герои романа, Митя и Грушенька, Иван и Катерина Ивановна, и Алёша с Лиз экстравагантны, утончённы, загадочны и инфернально притягательны. Выбор пал не случайно на этих героев Великого романа, ведь именно они и через них отражается столь разнообразная красота, красота великая, красота философская, красота поступка, мысли и чувства, красота сострадания, жертвенности и любви, красота порыва, красота чудачества и яркой индивидуальности. "Когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи" ©, красота живёт, игнорируя время и место. Как и классическая русская литература, красота неподвластна ни времени, ни обстоятельствам.

Виктория Смирнова

Коллекция: «ВОСТОК – ЗАПАД»

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Взаимопроникновение разных культур всегда рождает яркие, глубокие и интересные образы. Особенно когда сталкиваются противоположные по своей эстетике восточная и западная цивилизации. Восток - это невероятно привлекательная тема для творчества дизайнера! Древний Египет и волшебная Индия завораживают своей роскошью и богатством форм, цвета, декора.

Западная экспансия на Восток стала для европейской моды глотком свежего воздуха и источником постоянного вдохновения. В моей коллекции соединились два главных принципа: элегантная классика Запада и утонченная женственность Востока. Модели созданы с использованием декоративных элементов египетских и индийских орнаментов, выполненные вручную, в сочетании с строгими фактурами и линиями классического европейского костюма.

Моя героиня это современная, чувственная, неординарная и гармоничная девушка. Которая не боится быть замеченной и которая открыта миру с его многообразием, контрастами и красотой.

Ника Шабашова

Коллекция «DANCE OF GLORY»

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Кукол больше, чем людей, метаясь по чужим сценариям, они так проживают жизнь… Ими умело жонглируют, опутывая нитями своих сетей. Вся жизнь под светом рампы, где танцуют марионетки. Но покорность-это путь в никуда! Будьте вершителем своей судьбы! Будьте собой, слушайте только себя, в этом вся сила, способная преодолеть любые трудности, выбранной дороги жизни. А название лишний раз подчеркивает, что за всеми испытаниями следует истинное торжество справедливости!