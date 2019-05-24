10-я Международная Московская Тату Конвенция

25 и 26 мая 2019 г. КВЦ Сокольники, павильон №4

Сегодня, чтобы оставаться на волне, недостаточно следить за свежими событиями, выставками, театральными постановками, музыкой и кино. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что татуировка повсюду: у новых героев youtube, коллег по работе и случайных прохожих.

Татуировка стала полноценной частью актуальной культуры. Она шокирует, поражает исполнением, о ней спорят. Но споры сегодня не о том, быть или нет рисункам на теле человека. А о том – какую выбрать палитру, какой стиль в моде, какой инструмент использовать для нанесения – современные машинки или хэндпоук?

На Международной Московской Тату Конвенции вы не только получите ответы на эти вопросы, но и узнаете о новейших технологиях, важных именах и тенденциях, познакомитесь с культурой татуировки как таковой. За время своего десятилетнего существования ММТК превратилась в полноценный фестиваль с международными хедлайнерами и множеством активностей: мастер-классами, выставками, экстремальным шоу и музыкой.

Иностранные гости

Самый ожидаемый гость фестиваля – Расс Абботт (Russ Abbott/ Ink & Dagger Tattoo). Звезда крупного калибра в мире тату (первую работу сделал в 1998 году). Расс известен своими яркими рисунками, бойким сочетанием орнаментов самых разных культур и эпох, безупречной техникой исполнения. В рамках своего первого (!) визита в Россию, Абботт проведет лекцию “Prototyping the Tattoo | Создание прототипа татуировки”. На стенде компании TattooSmart можно будет понаблюдать за работой мастера в реальном времени. Готовьте ваши сториз!

Следующий звездный участник – испанец Алехандро Прада (Alejandro Prada). Его сложносоставные, выполненные с маниакальной точностью, графические работы выглядят как органичное продолжение тел клиентов. Прада не только проведет лекцию “Geometry and Dotwork | Геометрия и Дотворк”, но и продемонстрирует себя в работе на стенде тату студии BlackPrada.

Корейская делегация из четырех человек во главе с судьей конкурса татуировок YUUZ покажет класс и докажет, что мода на Корею все еще сильна и возникла не на пустом месте. Честь Англии и звание трендсеттеров будут защищать Ирис Лис (Iris Lys) и Морс (Mors). Студия Inkonik будет отдуваться за всю Бразилию. Из Австралии приедут двое мастеров, работающих в ориентальном стиле – Бенни Бонс (Benny Bones) и Джорди Кол (Geordie Cole).

Российские звезды

В рамках лекционной программы своими профессиональными секретами поделится Дмитрий Трошин, татуировщик и фотограф. В настоящее время Дмитрий живет и работает в США, ведет обучающие курсы и испытывает прототипы тату оборудования. На фестивале Дмитрий проведет шестичасовой мастер-класс.

Команда организаторов ММТК состоит исключительно из профессионалов:

Александр Кукинов - организатор и мастер татуировки. Его тема – героическая и эпическая: драконы, орлы, факелы, кинжалы. Стиль исполнения - олдскул и neotraditional.

Павел Ангел Арефьев- организатор и основатель ММТК, владелец старейшей в Москве тату студии Ангел. Знаменит своими татуировками “каменная кожа” (stone skin).

Рекомендуем обратить внимание на студию GangstasParadise (Москва) и NoNameTattooShop (Санкт-Петербург), собравшие в своих стенах сильнейших тату мастеров.

Развлечения

Фестиваль – это коктейль, в котором замиксованы разные стили, жанры и виды искусств. Наше событие – не исключение. За два дня работы ММТК вы увидите выставку российских художников комиксов и манга от издательства “Комикс Паблишер”, сможете посетить граффити мастер-класс от художника и дизайнера MAX13.

В рамках Тату Конвенции пройдет выставка ТВЭНТИ ЭЙТ, на которой будет представлена серия холстов, арт-объектов и необычная коллаборация с молодой командой "Shoes Maker Lab".

Персональная выставка Дмитрия Бухрова продолжит традиции питерских “Митьков”. Московская арт-группировка Artholics проведет аукцион с лотами на тему «татуировка» и как ее видят в искусстве граффитчики, современные художники и сами тату-мастера.

Помимо искусства, гостей ожидают экстремальные зрелища: на протяжении двух дней лучшие райдеры России в дисциплинах BMX и MTB из команды Freestyleshow будут радовать посетителей зрелищными трюками.

Нотки здорового психодела привнесет Секстет балалаек и баянисты оркестра имени Н.П. Осипова. Оркестр им. Осипова имеет высочайший авторитет в нашей стране и за рубежом. Думаем, посетители непременно оценят термоядерное сочетание русских народных мотивов и брутальность мира тату.

От ошибок не застрахован никто: ни тату-мастер, ни клиент, неправильно выбравший свой рисунок. Свести или подкорректировать тату доверят специальному лазерному аппарату, который предоставит клиника лазерной косметологии Delete.

Более подробно об участниках и партнерах 10-й Международной Московской Тату Конвенции вы узнаете на официальном сайте: http://moscowtattooconvention.com/. Там же вы сможете выбрать своего мастера и записаться к нему на сеанс, обсудив заранее рисунок и все нюансы. Вы не только получите отличную татуировку из первых рук, но и поучаствуете в конкурсах, которые будут проходить все дни фестиваля. А если повезет, получите приз и всеобщее признание.