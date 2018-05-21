10-я юбилейная ежегодная звездная премия «Topical Style Awards 2018»

23 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане «Чайка», пройдет ежегодная звездная премия, где будут названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Миша Марвин, Ксения Бородина, Жасмин, Олеся Судзиловская, Ханна, Елена Летучая, Макс Барских, Наталья Подольская, Зара, Natan, Анита Цой, Регина Тодоренко, Анна Семенович, Юлия Началова, Антон Беляев, Анастасия Решетова, Александр Панайотов и др.

Имена самых стильных звезд этого года назовет непревзойденный дуэт ведущих – Юлия Ковальчук и Дмитрий Оленин.

Атмосферу праздника поддержит студия оформления и декора LID`S EVENTHOUSE.

В рамках премии состоится показ эксклюзивных вечерних платьев от российского дизайнера JULIA DAY, а так же показ от обувного бренда THOMAS MÜNZ.

Генеральный партнёр – компания BimHouseEstate - инвестиционно - строительная компания. Специализируется на точечных застройках под ключ в элитных районах Москвы и Ближнего Подмосковья c использованием инновационных технологий BIM-проектирования и моделирования. Наша миссия создавать уют для вашей семьи. Концепция проекта «заезжай и живи» - заказчик приобретает полностью укомплектованный дом или проект под ключ, начиная от мебели заканчивая столовым инвентарем и предметами декора.

Официальный партнер - Pro100business - это команда людей по всему миру, объединённая идеей совместного финансового, личностного и духовного развития, с целью перехода в сферу крупного финансирования.

Официальный партнёр - продакшен студия Bullet Films. Производство видео-рекламы, игрового и корпоративного кино.

Титульный партнер – Центр красоты ELYSION – это команда профессионалов, которые используют авторские методики, инновационные технологии, препараты экстра-класса для создания вашего уникального образа.

Партнеры премии: израильская косметика Mon Platin, профессиональная косметика для волос премиум-класса Davines, бренд профессиональных инструментов для волос - Harizma professional, Анатомия – клиника красоты и здоровья, LUXIO - 100% гель, который обеспечивает прочное, стойкое покрытие, SOKOLOV — ювелирный бренд №1 в России, дизайнерский отель Abaton Island Resort & Spa, Отели Minos Beach art hotel и Minos Palace hotel&suites, икорный дом «Горкунов», авторские аксессуары от креативного директора Клаудио Бьязи – ELEGANZZА, флористический бутик: Novikova Flowers.

Сбор гостей с 19.30. Начало церемонии в 20:30. По адресу: Краснопресненская наб. 12а

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