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Артем Кузелев

13 000 долларов за платье Рианны

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  • 27 Апреля 201812:17
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Наряд певицы с обложки альбома Good Girl Gone Bad продано на аукционе.

Обтягивающее белое платье от бренда Preen, которое стилисты Рианны выбрали для оформления обложки диска Good Girl Gone Bad 2007 года, ушло с аукциона. Неизвестный покупатель приобрел наряд за 13 310 долларов. В данный момент онлайн-аукцион на сайте Gotta Have Rock and Roll продолжается. Здесь можно попробовать поторговаться за еще два платья Рианны.

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