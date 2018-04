13 000 долларов за платье Рианны

Наряд певицы с обложки альбома Good Girl Gone Bad продано на аукционе.

Обтягивающее белое платье от бренда Preen, которое стилисты Рианны выбрали для оформления обложки диска Good Girl Gone Bad 2007 года, ушло с аукциона. Неизвестный покупатель приобрел наряд за 13 310 долларов. В данный момент онлайн-аукцион на сайте Gotta Have Rock and Roll продолжается. Здесь можно попробовать поторговаться за еще два платья Рианны.