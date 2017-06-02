140-летие Максимилиана Волошина в Коктебеле

Воспоминания о Волошине и поэтические признания его современников звучали в усадьбе поэта под открытым небом в исполнении Екатерины Шпицы, Агнии Кузнецовой, Ольги Прихудайловой, Егор Корешкова, Андрея Удалова-Миронов и Ивана Складчикова. Мультимедийный спектакль «Уроки литературы. Хрестоматия Максимилиана Волошина», сыгранный известными молодыми артистами, помог воссоздать настроение волошинских вечеров. «Это волна эмоций, но не раздирающих, а вызывающих глубокую мысль, – комментирует свое восприятие творчества поэта режиссер-постановщик спектакля Феликс Михайлов. – Простыми словами сказанная глубокая мысль». На праздновании юбилейной даты присутствовали официальные лица, в числе которых – председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе, первый заместитель министра культуры РК Татьяна Манежина, глава администрации Коктебеля Олег Содель. Гостями торжеств стали также телеведущая Арина Шарапова, актрисы Елена Захарова, Анна Терехова, художник Сергей Цигаль и многие другие.

Лейтмотивом общего настроения вечера стало новое открытие Коктебеля, его особого духа. Соорганизатором мероприятия выступил Коньячный Дом «Коктебель». «Благодаря нынешнему юбилею, я совершенно по-другому увидела Коктебель и открыла его для себя заново, – делится впечатлениями актриса Елена Захарова. – Это прекрасная идея – проводить такие литературные вечера. Важно ее поддерживать и развивать. Коктебель может и должен стать особым местом». Поддержала коллегу актриса Анна Терехова: «Я совершенно очарована этим местом и очень благодарна организаторам за возможность именно здесь вспомнить Максимилиана Волошина и вдохновиться его творчеством, ведь он – это человек мира, всеобъемлющая любовь». В свою очередь, директор Дома-музея М.А. Волошина Наталья Мирошниченко тоже убеждена, что Коктебель продолжает и сегодня генерировать творческое пространство: «В этот юбилейный год мы начинаем новый отсчет, чтобы к 150-летию поэта подойти с большим багажом реализованных инициатив и проектов». Столь оптимистичные прогнозы на ближайшее десятилетие имеют все основания сбыться, ведь историко-культурная ценность поселка дополняется его фантастическими пейзажами и мягким климатом. Особый колорит места заключается еще и в том, что это – уникальный винодельческий регион, где производится одноименный коньяк «Коктебель».