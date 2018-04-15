16 апреля в Москве пройдет конкурс красоты «Королева Москвы и Миссис Подмосковье 2018»

16 апреля в Москве, на Новом Арбате 21, состоится красивое событие в мире красоты – конкурс красоты «Королева Москвы и Миссис Подмосковье 2018» в рамках проекта Россия-Вселенная.

15 красивых девушек столицы будут бороться за корону первой красавицы. Победительницы представят Москву и Подмосковье на всероссийском национальном конкурсе красоты Миссис Россия-Вселенная.

«Мисс Россия-Вселенная» – очаровательные и харизматичные красавицы, которые привлекают внимание всей планеты. Они считаются эталонами красоты, грации и доказывают, какими совершенными и идеальными могут быть женщины.

Конкурс является визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц: одна из основных целей организационного комитета конкурса — не просто присвоить победительнице титул, но и обеспечить ее дальнейшее личностное развитие и профессиональный рост. Жюри оценивают участниц по нескольким параметрам, внимание уделяется и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя.

В качестве жюри и звездных гостей были приглашены известные медийные личности: Сергей Зверев, Авраам Руссо, Кристина Мищенко, Анна Ричч, Анна Калашникова, Ян Марти, и многие другие.

На финальной церемонии будут присутствовать политики, представители бизнеса, звезды шоу-бизнеса, СМИ.

Ведущий – Иван Смелик.

Место проведения конкурса: Stand up club (Москва, ул. Новый Арбат, д. 21)

Программа конкурса:

16.00 - 17.30 – репетиция, фотосессия

18.00 – сбор гостей, фуршет

19.00 – финальное шоу

21.00 - совещание жюри, объявление победительниц (после окончания шоу также возможны интервью и фотосессия)