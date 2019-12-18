16 декабря в рамках «Russia.YOUth Fashion Week» состоялся KIDS&TEENS FASHION FORUM

16 декабря в рамках международного проекта «Russia.YOUth Fashion Week», направленного на продвижение молодежной моды, состоялся KIDS&TEENS FASHION FORUM. В нем приняли участие российские дизайнеры и популярные бренды одежды для молодого поколения, профильные СМИ, лидеры мнений модной индустрии и звёздные гости. Форум получился ярким, динамичным, полным молодежного драйва!

Неделя моды «Russia.YOUth Fashion Week» (www.RYFW.ru) и модельное агентство TOP SECRET kids (https://topsecretkids.ru/) – объединили усилия по продвижению российских брендов и молодых дизайнеров, работы которых отличают креатив и понимание модных молодежных трендов. Совместный проект - KIDS&TEENS FASHION FORUM – живая площадка для общения, обмена опытом, презентации молодежных коллекций экспертам и профильным СМИ.

В рамках KIDS&TEENS FASHION FORUM состоялся грандиозный показ 12 коллекций талантливых российских дизайнеров, каждый из которых был интересен по-своему. Бренд Piccino Bellino (дизайнер Ольга Лященко) представил праздничную моду для настоящих юных леди, сказочных, ослепительных, в легких, воздушных платьях. Коллекции дизайнера Полины Голубь, а также бренда Leya Me не оставили ни у кого сомнения, что модными можно оставаться в любой ситуации – в университете и на спортивной площадке, и что молодежная одежда, предназначенная для разных случаев жизни, может быть современной, стильной, отвечать модным трендам и подчеркивать индивидуальность. Яркие и по-настоящему смелые коллекции от Alisia Fiori (дизайнер Ирина Шарова), CV Airstore (дизайнер Екатерина Воронина), IRMI (дизайнер Ирина Милованова), ILD (дизайнер Ирина Коротенко), Татьяна Ковальчук презентовали стрит-стайл, кэжуал, и спорт-шик. Проект Russian designer&brands for kids (дизайнеры Анна Гаврюшина и Рузанна Губасарян, бренды LU kids и Pastel&Aquarelle), представил такое направление, как экомода, с использованием натуральных тканей. ⠀

Каждое из мероприятий «Russia.YOUth Fashion Week» проходит на нестандартных площадках. Цель – создать атмосферу, придать особый смысл показам коллекций. И в этот раз местом для проведения такого масштабного события стал уникальный Театр Мимики и Жеста - единственный в своем роде в мире и у нас в стране. И это совсем не случайно, ведь 2019 год – год Театра в России. Благодаря театральной атмосфере, в fashion show были привнесены элементы драматургии и общего ощущения театрального действа. Режиссер-постановщик показа Дарья Саватеева (Черныш) достигла поставленной цели: продемонстрировать приглашенным гостям, что модный показ – это целая театральная постановка, важными элементами которого является музыкальное и световое сопровождение, а также сценография. Так, гости fashion-шоу смогли оценить дизайнерские коллекции не только на сцене, но во время прохода моделей в зрительном зале, что усилило эффект сопричастности к происходящему. Необычным было и использование видеоряда с хроникой - для того, чтобы показать творческий процесс подготовки к выходу на подиум детей-моделей.

На подиум вместе с 170 профессиональными моделями вышли и звёздные гости: Мария Ильюхина, Арина Данилова, Софья Фисенко, Ярослава Дегтярёва, Михаил Григорян, Ника Лёвкина и Анастасия Зайцева. На этот раз их не менее звездные родители – например, певец и продюсер, золотой голос группы «На-на» Владимир Лёвкин – скромно ждали их в зале, отдав ветвь первенства своим чадам и радуясь их успеху.

Несмотря на будний день, на мероприятии был полный зал гостей и СМИ. Подводя итог форума, креативный директор «Russia.YOUth Fashion Week» Светлана Богза отметила, что модное мероприятие для молодёжной аудитории планируется проводить регулярно и дальше.

KIDS&TEENS FASHION состоялся при информационной поддержке телеканала «Детский», РИА «Мода», журналов PROfashion, FMD/Fashion Marketing Design, «Мини-мода», FashionNetwork, порталов Intermoda.ru и FashionEducation.ru.

СПРАВКА

Организаторы форума:

- международный проект «Russia.YOUth Fashion Week» (www.RYFW.ru)

- ведущее детское модельное агентство TOP SECRET kids, директор которого Дарья Саватеева (Черныш) является идейным вдохновителем и режиссером-постановщиком проекта. Партнёр мероприятия – это творческий союз RUSSIAN DESIGNERS&BRANDS for kids, успешно работающий в модной индустрии.