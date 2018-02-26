16 февраля в Шахти Террас состоялась третья премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS

Премия по традиции проходит в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы и собирает самых талантливых представителей шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, кино и спорта.

Не случайно символом премии является хрустальный цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов.

Номинанты ежегодной премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS – это люди, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и добрее!

Первой номинацией в категории МОДА. За безграничную преданность любимому делу была награждена известный российский дизайнер Алина Асси. Модный дом Алина Асси – это успешный бренд, с двадцатилетней историей. Роскошные наряды, созданные Алиной, примеряли на себя и зарубежные, и отечественные дивы. Под маркой Alina Assi выходят три линейки одежды − pret-a-porter, pret-a-porter de luxe и haute couture, которые дизайнер с завидным постоянством представляет на Неделе моды в Гостином Дворе. Дизайнер создает уникальные модели по безупречным лекалам, с женственным силуэтом, изысканным декором, выполненные исключительно из натуральных тканей.

И гости показа лично убедились в этом – в рамках премии прошел потрясающий показ дизайнера под аккомпанемент талантливого скрипача Артема Арутюняна.

Символом премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS является лотос. Нежный и на первый взгляд такой хрупкий, он обладает мощной силой и энергетикой. Легенды об этом прекрасном цветке служат примером для тех, кто даже в самой трудной ситуации сохраняет оптимизм и веру в лучшее. И не случайно следующей номинанткой в категории КРАСОТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. За сердечное участие и доброту становится Юлианна Винер, основатель сети салонов красоты SUN СITY и попечитель Фонда «Жизнь как чудо».

Фонд «Жизнь как чудо» оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей. Фонд был создан в 2009 году, и за 9 лет существования помог более 500 семьям, столкнувшимся с трудностями в лечении и реабилитации.

Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни, мудрости. Обладателям этого таинственного символа становятся яркие и талантливые, меняющие наш мир в лучшую сторону!

Одна из них двукратная чемпионка России, четырёхкратная чемпионка Европы, чемпионка Мира, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личном и командном первенстве, заслуженный мастер спорта России Яна Егорян. Только невероятное упорство и вера в свои силы позволили этой спортсменке достигнуть таких высот. Российская фехтовальщица армянского происхождения Яна Егорян получила номинацию в категории СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ. За высокие достижения и целеустремленность. Смелость и принципиальность – это безусловные качества, которыми должен обладать человек, желающий изменить что-то в нашей жизни. Российская журналистка, автор-исполнитель песен, теле и радио-ведущая, общественный деятель Екатерина Гордон - ее многогранность и творческая креативность поражают. Катя Гордон является активным правозащитником и владелицей собственной юридической компании. Как автор музыки и слов, получила два «Золотых граммофона». Катя Гордон получила номинацию ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КРАСОТА. За смелость и целеустремленность.

Актриса театра и кино Алеса Качер - одна из самых красивых девушек российского кинематографа, обладательница титула «Краса Москвы» получила номинацию в категории КИНО И ТЕАТР. За многогранную красоту и индивидуальность. Алеса Качер известна по главным ролям в фильмах «12 месяцев», «Солнцеворот», «Репарация», «Вкус граната», «Тихий центр» и многим другим. Фотосессии с Алесой украшают известные глянцевые журналы, а ее необыкновенные портреты неоднократно попадали в ежегодный календарь Благотворительного фонда «Русский силуэт».

Легендарная личность в сфере бьюти, мастер международного класса, призёр чемпионатов России и Европы, член золотой лиги «intercoiffeur Russia», обладательница премии «Global stylist of the year» Ирина Марзан получила номинацию в категории КРАСОТА И СТИЛЬ. За многогранный талант и профессионализм! Ирина – руководитель сети салонов и школы стилистов. Вот уже двадцать пять лет она делает красивыми самых ярких звезд российского шоу-бизнеса, политиков и их жен, а ее ученики стали обладателями наград на конкурсах стилистов и ведущими мастерами в лучших салонах России и за рубежом.

Яркая, амбициозная, талантливая Ольга Жук – известная российская телеведущая, работает на телеканалах «ТВ Центр» и «НТВ». Достигнуть своей мечты непросто. Единственный способ сделать это — забыть обо всем остальном. Закончив школу с золотой медалью и получив диплом экономического факультета Московского педагогического университета, она грезила о телевидении, поступила в Высшую национальную школу телевидения и закончила ее с отличием. И исполнила свою мечту! Жизнь, семья, радость, любовь, счастье – ее основные приоритеты по жизни. Ольга Жук получила номинацию в категории КРАСОТА И ТВ. За профессионализм и стремление к совершенству.

Музыка в нашей жизни играет огромную роль. А итальянская популярная музыка — это поразительное явление мирового масштаба, обладающее какой-то особой, внутренней притягательностью - российские слушатели испытывают к ней чувство давней и преданной любви.

Томас Грациозо - популярный итальянский певец, композитор, актер, профессиональный танцор, несмотря на свою молодость снискавший славу как в Италии, так и за ее пределами. Молодой, харизматичный, красивый, с яркими зелеными глазами, поет так, что завораживает зрителя во время своих выступлений. Томас закончил Римскую Академию Искусств, принимал участие в телевизионных шоу и проектах в Италии, стал финалистом телевизионного шоу Х Фактор и The Voice. Сейчас Томас записывает и выпускает альбомы и гастролирует с сольными концертами по всей Европе, а в России его выступления вызывают невероятную эмоциональную реакцию у всех слушателей! Томас Грациозо получил номинацию в категории МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ. Лучший итальянский исполнитель в России – 2017!

Модная индустрия является локомотивом экономического развития. Красавица из мира моды и стиля Эмилия Фридман-Вишневская создала успешный бренд эксклюзивного нижнего белья EMIVI и основала уникальный проект EMIVI fashion & beauty claster, при запуске которого она руководствовалась опытом арт-кварталов в Нью-Йорке и других мировых столиц. Для Эмилии – это стратегический переход от обособленного бизнеса к фэшн-кластеру, большой шаг вперед и новая ступень в развитии. Хрустальный лотос в номинации БИЗНЕС ЛЕДИ. За целеустремленность и многогранность Эмилии Фридман-Вишневской вручил известный шоумен и ее друг Артур Арчи.

В наше время к женщине-политику предъявляются довольно высокие притязания - она должна быть компетентной, надёжной, смелой, обладать умением вести за собой людей, отличаться особенной целеустремлённостью, быть деловой, но женственной, гибкой, но милосердной, доброй, но строгой. Эти качества ярко выражаются в личности молодого политика - Анны Даниловой. Анна - актриса и продюсер, победительница конкурсов красоты, учредитель благотворительного фонда, создатель мультфильма «Выбор князя Владимира» и автор молодежной патриотической программы по увековечиванию памяти «Синий Платочек Победы», муниципальный депутат г. Москвы. Анна Данилова стала обладательницей хрустального лотоса в номинации КРАСОТА И ПОЛИТИКА. За смелость и обаяние.

Номинацию в категории МЕДИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА. За артистизм и популярность получила актриса, модель, ведущая телеканала Fashion TV Russia, красавица Анастасия Барашкова. Чтобы стать известным необходимо иметь упорство, целеустремленность и уверенность в себе. Важно четко определить цель и стремиться к ней, но все поступки и действия на пути к ней должны быть искренними. Яркая и эффектная, коммуникабельная и целеустремленная Анастасия всегда знает, чего хочет и добивается этого.

Хрустальный лотос премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS в номинации ТВ И ШОУ. Самый харизматичный ведущий организаторы премии вручили Вахтангу Беридзе — российскому телерадиоведущему, актёру театра и кино, шоумену, продюсеру, мастеру спорта по плаванию, лауреату премии «Петербургские дебюты». У Вахтанга более 30 ролей в театре и кино. Жизненное кредо артиста – уверенно идти по жизни. Что он и делает с большим успехом!

Знаменитый испанский художник Сальвадор Дали прославился фразой «Я - это искусство». В наше время эта фраза обретает ещё более глубокий смысл, особенно с появлением молодого художника энерго-абстракциониста Анастасии Щипановой. Эта хрупкая девушка совмещает в себе многие грани современного искусства – актриса, модель, певица, финалистка конкурсов красоты, художник и психолог, интересующийся метафизикой, астрологией и ментальной генетикой. Она вкладывает безграничное вдохновение в свои картины и организовывает выставки по всему миру. Анастасия Щипанова получает номинацию в категории СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. За креативность и многогранный творческий потенциал.

Флористика – это искусство создания цветочных букетов и композиций. Тонкое, изысканное и прекрасное. Известный во всем мире флорист, эпатажный художник Араик Галстян создает невероятные флористические шедевры, а его международная школа флористического дизайна предлагает инновационный подход и оригинальную форму обучения, основанную на общении учащихся с ведущими флористами-дизайнерами мира. Номинацию КРАСОТА ВОКРУГ. Лучшая флористическая школа и хрустальный лотос получила его ученица, основатель студии флористики и декора СТРЕЛИЦИЯ Олеся Новикова. Олеся и ее команда создали необыкновенные композиции для номинантов и украсили премию.

Творческую программу вечера открыла удивительная Наталья Терехова, певица, участница проекта Голос, автор собственных песен. Она исполнила несколько мировых хитов и композиций, задав настроение мероприятию.

Гости вечера насладились ярким выступлением Ирины Игнатюк и стали первыми слушателями ее новой композиции РИО. Ирина – звезда акустической гитары, совместившая свой авторский стиль исполнения с танцевальными ритмами. Каждое выступление Ирины Игнатюк становится ярким праздником для преданных поклонников и настоящим открытием для новых слушателей. Бесподобная и уникальная певица ASET, композитор, участница телепроектов Голос, Главная Сцена и Большой джаз, хедлайнер международных фестивалей украсила своим выступлением вторую часть церемонии награждения - необычный тембр голоса и природное обаяние ASET не оставили равнодушным ни одного зрителя.

На премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS впервые состоялась уникальная выставка портретов в авторской обработке современного художника-графика Ивана Крюкова. В рамках выставки «КРАСИВЫЕ ЛЮДИ» были представлены портреты Павла Воли, Ляйсан Утяшевой, Марии Кожевниковой, Зары, Антона Беляева и многих других, безусловно ярких, талантливых и красивых личностей. Иван - яркий представитель нового поколения художников, которые занимаются электронной живописью. Иван работает в технике лоу поли, в которой сочетается графика, классическая живопись и скульптура. Среди заказчиков Ивана много знаменитых людей, а его работы висят в домах Франции, Италии и США. Идея выставки так понравилась организатору и продюсеру премии Карине Мартиросян, что она решила сделать ее ежегодной.

Ведущими мероприятия стали несравненные Ольга Жук и Вахтанг Беридзе.

Официальный бьюти-партнер премии: ESTEL Professional

От всей души благодарим партнеров премии: АРБАТ ЭСТЕТИК, ТАМБОВСКИЙ ПРИВОЗ, ДЕОРА КОСМЕТИКС, КВЕСТ МОДЕЛС, RUSSE QWELLE, AST INTERNATIONAL, НАОМИ КОСМЕТИКС, САН СИТИ, МАРИ ЖУ, ГЛАВСТИЛИСТ, ВЕСТОРО, МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА АРАИКА ГАЛСТЯНА, СТУДИЯ СТРЕЛИЦИЯ, ДВА БАЛКОНА, ШАХТИ ТЕРРАС.

Информационная поддержка: Телекомпания МИР, Celebrity TV, Lis Channel, Дорогое удовольствие, издательский дом LUXURY International (LUXURY Russia, LUXURY Monaco Cote D’Azur, LUXURY Dubai, LUXURY Georgia, LUXURY Armenia) , ОК, Melon Rich, Life-InStyle.com, Cetre, TheBeautyNews.ru, TheMoscowLife.ru, МОDA.RU, InterModa.ru, Top Luxe, Moda Topical, Grand, LF CITY, CITYCELEBRITY.RU, 365mag.ru, PROStyle Journal, welcomeslyle.ru, podium.life, Modanews.ru, ИА Intermedia, Luxury Media Group & MMG и другие.

Особая благодарность официальным фотографам мероприятия Михаилу Шпилевому, Ара Погосяну, Виктору Воронину.