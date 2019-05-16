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«Баланс» на международной выставке АРХ Москва

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  • 16 Мая 201919:23
Сюжеты: New Balance

Уникальный проект "Баланс" при поддержке бренда New Balance был представлен в рамках 24-й международной выставки АРХ Москва, которая проходит с 15 по 19 мая в Центральном Манеже в Москве.

 «Баланс» — авторский проект, который объединил три архитектурных бюро в единый творческий тандем для поиска баланса. Созданный в результате размышлений о природе баланса арт-объект призывает к размышлению о сути элементов и противоречий в разных сферах не только профессиональное сообщество, но и широкую общественность.

В основу композиции легли коробки из под обуви известного спортивного бренда New Balance.

 

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