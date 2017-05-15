16 мая состоится главная битва этой весны - Fashion Battle

16 мая в Москве нашумевший event-проект от агентства Irbis Media Group – Fashion Battle, снова соберет на одной площадке лучшие коллекции российских fashion-брендов: дизайнеров, шоу-румов и интернет-магазинов одежды. Событие пройдет на удивительной площадке в самом сердце нашей столице – в Торговой Галерее «Модный Сезон» на Охотном Ряду.

Fashion Battle от I.M.G - первый проект в Москве, который объединяет моду, конкурс и шоу-бизнес, и позволяет участникам ярко заявить о своей актуальной коллекции заинтересованной аудитории. Создатели подарят настоящее весеннее настроение, зрителям обещают 100% удовольствие: красоту во всех проявлениях, концерт и массу сюрпризов и неожиданностей.

На суд почетного жюри свои коллекции представят пять участников: творческая мастерская "Мода вне времени", дизайнер Victoria Kuksina, дизайнер Мила Туманова ("Shantisa Dress"), дизайнер Бронислав Витусевич ("Vitusevich") и онлайн-бутик "Animos".

В жюри: художник Никас Сафронов, дизайнер Галина Васильева и певица Варвара,

Участников поддержат выступлениями любимые артисты: актриса театра и кино Теона Дольникова, джазовая дива Сабира Илиева, актриса Евгения Короткевич, певица Sasha Project, певица Анастасия Крайнова.

Открывает шоу певец, продюсер и автор песен Андрей Ковалев.

На подиуме конкурсантов ожидает поддержка в лице самых красивых девушек России, финалисток конкурсов красоты.

Ведущие вечера: VJ Арчи и Екатерина Кузьмина

При информационной поддержке "Megapolis Time"

Официальные партнеры проекта: компания “Naariyal”, стилист Ирина Исаева, фотограф Katya Kuzmina, модельное агентство “Fenich Fashion Factory”, гастробар “Today”, клуб “SILA”, доставка “Just Food”, подарочные наборы для волос “Tangle Angle”, нижнее белье “Заслужил”, интернет-магазин одежды и обуви “Missia_M”, винный дом “Изюмовъ”, бренд “Croc by croc”, питьевая вода “Rusoxy”, “Slim Candy”, ювелирные изделия “Yakishchik”, ресторан "Meat&Fish".

Сбор гостей и СМИ с 18:00 до 19:00.

Адрес: Охотный ряд, 2