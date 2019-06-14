160-летняя история Louis Vuitton на выставке в Беверли-Хиллз

Парижский дом моды привез в США вещи из архивных коллекций, чтобы показать их широкой публике.

Дом Louis Vuitton анонсировал новый выставочный проект на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. 27 июня здесь открывается экспозиция, составленная из аксессуаров парижской марки, созданных за 160 лет. Кроме архивных и винтажных предметов, посетители выставки увидят многочисленные коллаборации Louis Vuitton с ведущими модными дизайнерами. Посетить проект можно будет до 15 сентября.