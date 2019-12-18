17 декабря в ресторане «Бабель» прошёл Рождественский благотворительный вечер компании Nanoasia и фонда Эвелины Блёданс «Мы все разные»

В преддверии Нового года и Рождества звёзды шоу-бизнеса, спорта, театра, кино, телевидения, а также поклонники марки Nanoasia собрались на Рождественский благотворительный вечер. Канун Нового года – самое удачное время для добрых дел, и одной из задач мероприятия являлась поддержка благотворительного фонда Эвелины Блёданс «Мы все разные». Деятельность фонда ориентирована прежде всего на поддержку детей с особенностями развития. Гости вечера приняли участие в благотворительной акции и внесли свой вклад в такое важное и нужное дело, как формирование доступной среды для всех детей.

Вечер собрал поистине всех звёзд! Они с удовольствием общались в неформальной обстановке, обменивались впечатлениями от года уходящего и делились планами на год наступающий. В благотворительном вечере приняли участие: Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Екатерина Стриженова, Марина Кравец, Анфиса Чехова, Ольга Кабо, Анастасия Стоцкая, Анна Банщикова, Мария Бутырская, Алла Довлатова, Анастасия Макеева, Екатерина Одинцова, Тутта Ларсен, Ирина Салтыкова, Поля Полякова, Виктория Андриянова, Анастасия Гребёнкина, Светлана Назаренко (Ая «Город-312»), Анастасия Спиридонова.

Все отметили удивительно доброжелательную атмосферу мероприятия и гостеприимность хозяйки вечера – Киры Сорокиной. Ведущий вечера Антон Зорькин выразил мнение всех гостей и сказал, что такие вечера обязательно станут доброй московской традицией.

В рамках вечера гости познакомились с продукцией компании Nanoasia – бренда, который разрабатывает интеллектуальные технологии красоты, безинъекционные методики омоложения и эффективные средства для профессионального и домашнего ухода. Основателем и бессменным руководителем компании является Кира Сорокина, а давним другом и партнёром – Эвелина Блёданс. Творческий и деловой тандем Эвелины и Киры уже создал эксклюзивную линейку кремов EVA. Новые средства линейки выйдут на рынок в новом 2020 году, но гости вечера получили эксклюзивную возможность первыми познакомиться с новинками и оценить их актуальность. Ведь эти уникальные препараты позволяют женщинам всегда выглядеть безупречно, несмотря на суету большого города, стрессы и постоянную нехватку времени.





Программа вечера была очень насыщенной: подарки, приятные сюрпризы, традиционная ёлка и возможность загадать желание… Все с удовольствием поздравляли друг друга с наступающими праздниками! Свои музыкальные номера всем присутствующим подарили Анжелика Агурбаш, Брендон Стоун, Александр Шахов, Маргарита Позоян, Наталья Фриске, Александр Попов.

Мероприятие прошло при поддержке бренда верхней одежды ODRI Mio, туристической компании Royal Travel, стоматологической клиники DR Minko Dental Clinic, сети магазинов детских игрушек TOY.RU.