17 июля свой юбилей отметил мультимедийный проект THEBEAUTYNEWS.RU. Уже пять лет THEBEAUTYNEWS.RU освещает все самое стильное и актуальное в мире моды, красоты и стиля, а также организовывает красивые мероприятия на самых ярких площадках нашей столицы!

В самый разгар московского лета, когда Москва еще не отошла от главного мирового события – чемпионата мира по футболу FIFA WORLD CUP-2018 и горячих эмоций, гости и друзья журнала встретились в уникальном и историческом месте – особняке Клюева. «Жилой дом Клюева», а именно так называется этот объект культурного наследия, возродился после реставрации совсем недавно, в 2017 году. Обитатели этого дома, начиная с 1864 г. стали свидетелями истории создания легендарного Московского Зоопарка, который с детства знаком каждому из нас. Сегодня это одно из красивых и атмосферных мест Московского Зоопарка, уютное и спокойное, в котором так приятно проводить время!

Музыкальную программу вечеринки открыла яркая певица Саша PROJECT с настоящим летним хитом «СОЛНЦЕ».

В свой день рождения THEBEAUTYNEWS не только получал подарки и поздравления, но и щедро дарил их. Совместно со своими партнерами журнал провел лотерею с замечательными призами - без подарков не остался никто!

Атмосферу замечательного тёплого вечера украсила пирамида из розового шампанского ФАНАГОРИЯ. Все гости по достоинству оценили тонкий и изысканный вкус этого королевского напитка.

С музыкальным поздравлением выступила Ева Бристоль – яркая певица, участница известного телевизионного проекта ФАБРИКА на Первом канале, солистка мюзиклов, талантливая актриса. Она исполнила свою премьерную песню «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».

И, конечно же, самый ожидаемым моментом этого праздника стал невероятной красоты праздничный торт с розовыми фламинго! Разрезала его основатель проекта THEBEAUTYNEWS.RU, главный редактор Карина Мартиросян. Она рассказала о том, как родилась идея его создания и какие планы на развитие этого многообещающего мультимедийного проекта, поблагодарила партнеров и гостей за то, что они поддерживают все ее инициативы. Благодаря этой поддержке, за пять лет было проведено четыре бьюти-фестиваля, три премии, несколько модных показов, журнал стал официальным партнером Недели Моды в Москве и многих отраслевых выставок и фестивалей, поддержал более 200 самых красивых мероприятий столицы и разместил десятки интервью с известными представителями beauty и fashion индустрии. И это только начало!

Художница Юлия Мамонтова вручила Карине необычную картину "Энергия Ветра", выполненную маслом на латуни. Этот сплав был выбран не случайно - считается, что вещь из него дарит владельцу гармонию и успех в покорении новых вершин!

В завершении красивого праздника певица Наталья Терехова исполнила несколько ярких мировых хитов. Наталья – лауреат многочисленных песенных и телевизионных конкурсов, участница проекта ГОЛОС на Первом канале, солистка известных мюзиклов. Многогранность этой певицы поражает, а зажигательное выступление Натальи не оставило никого равнодушным!

Непринужденную и позитивную атмосферу праздника создал и поддерживал весь вечер замечательный ведущий и шоумен Роман Огнев.

Мероприятие посетили известные персоны, бьюти-блогеры, представители СМИ: Ирина Баринова и Константин Демидов, Роман Полянский, Яна Крайнова, Владимир и Маруся Левкины, Алекс Че, Ольга Жук, Алена Алимова, Мария Тетерлева, Тимур Хайдаров и многие другие.

Благодарим партнеров мероприятия: косметический бренд SACHETTE, косметическую компанию ESTEL Professional, Клинику Немецких Медицинских Технологий GMT, премиальный бренд минеральной воды RUSSEQUELLE, модельное агентство QUEST MODELS, российский бренд украшений MARI JOO, флотилию РЕДИССОН РОЯЛ, ARA DESIGN FOTO.