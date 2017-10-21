«17» - коллекция сезона Весна-Лето 2018 на Неделе Моды в Москве от Elena Shipilova

Посвящается Императору России Николаю II и всем новомученникам России

Русский художник не может не отразить столетие эпохальных событий в истории России. Название коллекции «17» навеяно октябрьской революцией. Так теперь принято называть трагические события 1917 года в истории нашей страны. События, повлекшие за собой коренное изменение исторического и духовного пути России. 2017 год для России - это год раскаяния и уроков, которые должны быть извлечены, чтобы не повторилась кровавая и братоубийственная война, духовное и материальное обнищание народа.

Тот факт, что Россия не разрушилась, а пережила и претерпела все, приводит к осознанию великого исторического предназначения нашей страны, её огромных духовных возможностей.

«Вдохновением этой коллекции я обязана святым новомученикам российским: Императору Николаю II и его семье. Не прошли бесследно мои путешествия в 2016 и 2017 года по местам, связанным со святым семейством» - говорит дизайнер Елена Шипилова.

Красота духовная, прекрасные одухотворенные лица со старинных фотографий слились воедино с красотой природы Крыма: синевой моря и неба, зеленью кедров и можжевельников, старинных белых дворцов и галерей. Коллекция «17» получилась революционно-дерзкой и, одновременно, одухотворенно-нежной.

В моделях прослеживаются мотивы русского авангарда и классики. Характерна цветовая гамма изделий: красный, белый и синий – цвета российского триколора.

Показ коллекции «17» Елены Шипиловой состоится 25 октября в 19-00 в рамках Московской Недели Моды и открывают его красные платья, символизирующие период кумача и революции, когда русский народ был одержим «духом перемен». Эти перемены потом привели к страшным и разрушительным последствиям.

Коричневые и черные цвета следующих луков символизируют войну, террор и разруху. Цвета смерти и насилия. Их сменяют синий и голубой, цвета неба и мечты. Они символизируют грядущее возрождение России. Финальные выходы в белом, чистые и светлые. Как души безвинно погибших за веру и Отечество. Их память взывает не к справедливости и возмездию, но к смирению и прощению.

Благодаря фотографу Ларисе Мыслицкой удалось осуществить художественную съемку коллекции непосредственно в Крыму.

Традиционно показ Елены Шипиловой открывают звезды - вокальный проект VIVA, под руководством Александра Балыкова удивит гостей своим выступлением.

Аранжировка музыки для показа, в которой присутствуют фрагменты произведений русских композиторов Скрябина, Свиридова и других, сделана DJ LYKOV.

Образ для моделей разработан стилистом Павлом Елфимовым. Приглашаем всех посмотреть удивительный показ онлайн, на сайте Московской Недели Моды 25 октября в 19-00.

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