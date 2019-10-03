1753 Cosmetics – новое имя на российском рынке натуральной косметики

1753 Cosmetics — марка косметики на основе конопляного масла. Специалисты компании в содружестве с лучшими косметологами и технологами создают линейку продуктов на основе конопляного масла. Все средства основаны на натуральных компонентах, с минимальным использованием искусственных добавок.

Масло, которое служит сырьем для 1753 Сosmetics, отличается высоким качеством. Процент содержания ненасыщенных жирных кислот в нем выше, чем в обычном масле. Компания добивается этого тщательной обработкой семян, должным уходом за посевами, аккуратной сборкой, переработкой, очисткой семян и подбором режима работы пресса. Компания выращивает коноплю на землях собственного сельхозпредприятия без применения удобрений и пестицидов, и полностью контролирует процесс производства масла.

Почему конопля?

В конопляном масле много незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Они нужны для строительства новых клеток и самостоятельно организмом не вырабатываются Благодаря своему составу конопляное масло оказывает комплексное воздействие на кожу: питает, снимает воспаление, ускоряет регенерацию, способствует устранению мелких морщин. При этом поры не закупориваются и масло быстро впитывается, не оставляя жирной пленки.

Это весело?

Настроение поднимет благотворное воздействие косметики на кожу. В остальном мы следуем законам. В сырье нет тетрагидроканнабинола, который вызывает психотропный эффект от употребления конопли. Каждый урожай обязательно анализируется в криминалистических лабораториях на содержание психотропных веществ.

Факты

- 1753 — год, когда Карл Линней описал растение cannabis sativa в своем фундаментальном труде «Описание растений». Именно поэтому число 1753 значится в названии бренда.

- Бренд основан двумя выпускниками факультета космонавтики Московского авиационного института.

- Компания восстановила старый сорт «Надежда», выведенный еще в СССР.

Официальный сайт бренда: https://1753cosmetics.ru/