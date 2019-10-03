Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
feel luxury

1753 Cosmetics – новое имя на российском рынке натуральной косметики

  • 43
  • 0
  • 03 Октября 201910:45

1753 Cosmetics — марка  косметики на основе конопляного масла. Специалисты компании в содружестве с лучшими косметологами и технологами  создают линейку продуктов на основе конопляного масла. Все средства основаны на натуральных компонентах, с минимальным использованием  искусственных добавок.

 

Масло, которое служит сырьем для 1753 Сosmetics,  отличается высоким качеством. Процент содержания ненасыщенных жирных кислот в нем выше, чем в обычном масле. Компания  добивается этого тщательной обработкой семян, должным уходом за посевами, аккуратной сборкой, переработкой, очисткой семян и подбором режима работы пресса. Компания выращивает коноплю на землях собственного сельхозпредприятия без применения удобрений и пестицидов, и полностью контролирует процесс производства масла.

 

Почему конопля?

В конопляном масле много незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Они нужны для строительства новых клеток и самостоятельно организмом не вырабатываются Благодаря своему составу конопляное масло оказывает комплексное воздействие на кожу: питает, снимает воспаление, ускоряет регенерацию, способствует устранению мелких морщин. При этом поры не закупориваются и масло быстро впитывается, не оставляя жирной пленки.

 

Это весело?

Настроение поднимет благотворное воздействие косметики на кожу. В остальном мы следуем законам. В сырье нет тетрагидроканнабинола, который  вызывает  психотропный эффект от употребления конопли.  Каждый урожай обязательно анализируется в криминалистических лабораториях на содержание психотропных веществ.

 

 Факты

- 1753 — год, когда Карл Линней описал растение cannabis sativa в своем фундаментальном труде «Описание растений». Именно поэтому число 1753 значится в названии бренда.

-  Бренд основан двумя выпускниками факультета космонавтики Московского авиационного института.

- Компания восстановила старый сорт «Надежда», выведенный еще в СССР.

 

Официальный сайт бренда: https://1753cosmetics.ru/

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru