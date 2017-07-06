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Dirk Bikkembergs (12)
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fashion reporter

DIRK BIKKEMBERGS представил летнюю коллекцию в рамках Milano Moda Uomo

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  • 06 Июля 201710:57
Сюжеты: Dirk Bikkembergs

Дизайнер Ли Вуд следует по пути переосмысления идентичности бренда, открывает новую главу книги, не упуская из вида историю, рассказанную до него.

Коллекция показывает истинную брутальность, функциональную и грубую, обнажает простые и понятные формы, жесткие и непреклонные.  Благородная спортивная мощь раскрывается благодаря элементам, заимствованным из формы игроков в регби. Парки, блузоны, брюки, выглядят, словно архитектурные чертежи, яркие контрасты которых подчеркивают детали.  Дерзкий крой и преувеличенные объемы по-новому интерпретируют  классические модели: двубортные блейзеры, брюки и пальто Crombie. Грубый хлопок, лен, шерсть и кожа, тесно переплетаются с техническими материалами и вискозой, формируя  мужественный образ. Белый, цвет слоновой кости, песочный и жемчужный серый, являясь основными в коллекции, разбиваются вспышками чернильно-синего, зеленого и черного.

 

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