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19 апреля Estet Fashion Week откроет показ Ассоциации Модельеров России

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  • 29 Марта 201918:00
Сюжеты: Эстет
19 апреля Estet Fashion Week откроет показ Ассоциации Модельеров России-АМР, под руководством Валентины Мельниковой. которая отмечает двойной юбилей: 25 лет АМР и 15-ое участие в показе на EFW. За этот период был проведен 31 фестиваль «Дни Российской Моды в Европе» в столицах Европы по линии Росзарубежцентра. В показе участвуют:

1 «ДОМ ЕЛИСАБЕТ» - дизайнеры Агнеса Вольная и Яна Соловей. Модный бренд-изделия от верхней женской одежды до корсетных изделий. Вручную создаются аксессуары, фурнитура и украшения.

2 Светлана Диво-член АМР, « Ассоциации Русских художников в Париже», постоянный участник EFW. Стиль автора – минимализм, простота, комфорт. Ее экологически чистые авторские изделия выполнены различными приемами ручного вязания. Модели автора находятся в частных коллекциях на Рублевке. Сотрудничает с байк-клубом «Ночные волки» и его руководителем Александром Хирургом.

3 Лариса Болдырева- художник-модельер член «Ассоциации Русских Художников в Париже». Отличительной чертой ее стиля архитектурный крой, сложный цвет, использование этниеских мотивов. Бренд «Лариса Болдырева».

4 Марина Андреева - создатель сети магазинов Dress Room by Marina Andreewa. В работе использует уникальные возможности авторского принта.

5 Татьяна Ефремова город Екатеринбург. В современном мире все больше людей, при выборе одежды, обращают внимание на удобство и практичность. Такую одежду предлагает «ТААРУТА», чьи изделия выполнены в стиле Casuel (КЭЖУАЛ) из натуральных материалов: лен, хлопок, шерсть.

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