19 февраля стартует 30-я юбилейная выставка CPM – Collection Premiere Moscow в ЦВК «Экспоцентр». Пройдя немалый путь и множество преобразований, организаторы с уверенностью идут в новый сезон, предлагая еще больше возможностей для развития локальной и глобальной индустрии моды.

Специализированных посетителей выставки – байеров, производителей и журналистов – ожидает расширенная экспозиция. Свои двери откроют павильоны Германии, Италии, Испании, Франции, Турции и России, тематические разделы CPM Premium, Mode Lingerie and Swim Moscow и Mosfur, а также спецпроекты Designerpool, My Country, StartUp Russia, Trends, программа показов, деловой блок Russian Fashion Retail Forum, презентации ключевых российских школ дизайна и другие мероприятия.

Новые коллекции сезона Осень-Зима 2018/19 привезут в Москву бренды из 27 стран мира. Среди крупнейших представителей мировой индустрии моды будут представлены торговые марки La Stampa, La Vaca Loca и Fueguina (Греция), Maison Lener, Mat de Misaine, Mes Demoiselles, Derhy и Mado (Франция), Pennyblack, Liviana Conti, Geox, Beatrice.B, Florence Mode и Gualtiero (Италия), Camel Active, Digel, Mustang и Juvia (Германия), Artpoint (Австрия), Maxtonso Cashmere (Швейцария), Supertrash (Голландия), Irina Shcrotter (Румыния), Artefact (Япония), P and V (Польша), ГК Элис, Parole by Victoria Andreyanova, Vassa&Co, Сударь, Большевичка и Savage (Россия), а также производители из Турции: Bisa Giyim (бренд Bisa), Cuno Tekstil (бренд Climber by Cuno), Celik Makas (бренд Formenti), Ercem Tekstil (бренд Giovane Gentile) и Kelebek Tekstil (бренд Perspective).

Организаторы отмечают значительный рост выставочных площадей в преддверии юбилейного сезона. Так, экспозиция Турции выросла с 1874 до 2280 кв.м., а немецкие бренды займут площадь на 200 кв. м. больше предыдущего сезона. В связи с увеличением количества участников из России и стран СНГ, их экспозиция будет представлена в дополнительном павильоне 7.2, что добавит выставке порядка 700 кв. м. Раздел CPM Shoes & Accessories, включая теперь и обувные торговые марки, расположится в павильоне 2.3. Новым для CPM станет также экспозиция меховой и кожевенной моды Mosfur в павильоне 2.5. В деловую программу выставки войдут круглые столы с участием ведущих экспертов индустрии, посвященные вопросам управления цепочками поставок, торговой недвижимости, омниканальных технологий fashion ритейла, сотрудничества брендов и фабрик, оптимизации торгового оборудования, управления и мотивации торгового персонала и закупок товара. Среди спикеров заявлены представители Smart Estate Moscow, Trigon Select, Высшей школы экономики и других компаний и профильных ассоциаций. Панельные дискуссии и доклады пройдут при поддержке Fashion Consulting Group и PROfashion Consulting 20 и 21 февраля. Гостей CPM также ожидает презентация трендов от глобального лидера в области прогнозирования – агентства WGSN.

В яркую и насыщенную программу модных показов войдут подиумные презентации CPM Selected, Designerpool, школы дизайна Art Future (Санкт-Петербург), брендов Xenia Design, Beatrice.B, традиционное для первого вечера выставки шоу Grand Defile Lingerie и др.

Российский директор проекта CPM Николай Ярцев отмечает: «На 30-й юбилейной выставке CPM мы ожидаем увидеть еще больше специалистов fashion рынка России и других стран. Возросшее количество участников и увеличившиеся выставочные площади, новые павильоны и разделы, - открывают массу возможностей посетителям для развития и расширения бизнеса. Уже сейчас можно утверждать, что по количеству участников из России нас ожидает рекордный сезон. Приглашаем всех специалистов стать частью ключевого события индустрии моды России в феврале 2018 года».

Международный директор выставки CPM Кристиан Каш делится своими ожиданиями по предстоящему юбилейному сезону: «Я очень горжусь тем фактом, что задолго до завершения официального срока приема заявок на участие от зарубежных компаний, новый сезон CPM ожидает рост выставочных показателей. Мы видим существенное увеличение числа заявок от экспонентов, в частности, в национальных павильонах Германии и Турции. Кроме того, мы открываем сегмент CPM Accessories для производителей обуви,- небывало высокий спрос с их стороны привел к тому, что данный раздел теперь получил новое имя CPM Accessories & Shoes».

Генеральный директор Messe Dusseldorf Moscow Томас Штенцель: «CPM – бесспорно, лидирующая бизнес-площадка для работы над заказами коллекций нового сезона, на которой представлен широчайший ассортимент ведущих модных марок. Также выставка является универсальной платформой для продвижения бизнеса и коммуникаций со специалистами на международном уровне, идеально подходящей для развития как импортного, так и экспортного направления, в котором ключевую роль играют актуальные тенденции и специфика российского рынка. Не секрет, что участие в СРМ – обязательный пункт делового календаря для всех компаний, работающих на рынке России».

Свое планомерное развитие продолжат уже зарекомендовавшие себя спецпроекты – CPM Designerpool, Handmade и My Country, задача которых поддержать молодых локальных производителей и открыть им двери в большое будущее. В новом сезоне в рамках CPM Designerpool свои коллекции представят торговые марки KOGEL (Ася Когель и Надя Орлова), Ija Yots (Ия Йотс), Masha Varlamova (Маша Варламова) и Notmysize (Леон Крайфиш), а в региональный проект выставки CPM My Country войдут три дизайнерских бренда из Краснодара. На начинающих участников рынка также ориентирован профессиональный ежегодный конкурс дизайнеров PROfashion Masters, финал которого традиционно проводится в рамках CPM. Малые дизайнерские марки – это следующий шаг в развитии и наполнении fashion рынка страны. Именно для них выход на выставку является трудным этапом перехода в новое для себя качество. Для того чтобы поддержать их в начале этого пути, запускается программа StartUp Russia, дебют которой состоится на февральской выставке СРМ.

По-прежнему, следить за новостями CPM удобно, используя смартфон: регулярные информационные e-mail рассылки, активное мобильное приложение CPM App, а также аккаунты в Instagram, Facebook и VK – работают для удобства экспонентов и гостей выставки.

Юбилейная 30-я выставка CPM – Collection Premiere Moscow пройдет с 19 по 22 февраля 2018 года на территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды и аксессуаров продемонстрируют коллекции сезона Осень-Зима 2018/19.