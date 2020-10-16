2 в 1: Ручной отпариватель и утюг Deerma Garment Steamer HS200 — теперь на Ozon

Российская компания-дистрибьютер цифровых устройств, аксессуаров для них и бытовых приборов diHouse представила новинку на рынке – современный мобильный отпариватель Deerma Garment Steamer HS200, который благодаря специальной насадке превращается в полноценный утюг.

Ручной отпариватель имеет конструкцию с двумя воздуховодами и мощностью 1000 Ватт, которая способна вырабатывать больше пара. Он достигает температуры свыше 180 градусов, и благодаря микроподаче пара под давлением проникает в ткань, что позволяет быстро и эффективно разгладить мятую после стирки одежду даже в вертикальном положении.

Устройство очень компактное и легкое, при весе всего 740 грамм его можно легко брать с собой в командировки и путешествия. Внутри устройства находится резервуар для воды емкостью 110 миллилитров, этого достаточно для полноценной глажки белья.

Интеллектуальный датчик температуры NTC защищает прибор от перегрева, он измеряет реальную температуру прибора, и при превышении допустимого значения устройство автоматически отключится.

Подробнее ознакомиться с устройством и приобрести его можно на официальном сайте дистрибьютора и на маркетплейсе Ozon.