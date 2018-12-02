22 ноября в центре Москвы прошла Неделя Меховой Моды

22 ноября в центре Москвы торжественно открылась новая веха в истории развития пушно-меховой отрасли, которой многие века славилась Россия - Неделя Меховой Моды «Russia. FUR Fashion Week». Вопреки экономическим спадам и давлению синтетических производств "МЕХУ БЫТЬ!". И Россия может не только производить и потреблять, но и объединить качественных производителей меха со всего мира. И традиционный для нас промысел идет в ногу со временем. Команда RFFW наглядно продемонстрировала, что современный мех - это удобно, легко, красиво и актуально!

На исторической столичной площадке на Кузнецком мосту при официальной поддержке «Роллс Ройс Авилон» самые смелые меховые бренды продемонстрировали свое "мягкое золото", гордо представив на суд зрителя не только высокотехнологичность выделки и дизайна, но и единство духа, и готовность объединяться для укрепления рынка и повышения его конкурентоспособности. В этом стремлении RFFW поддержала и компания «Мехсбыт», создав яркую, запоминающуюся фотозону.

Открыла показ коллекция Модного дома «КОРТА», в основе которой стоит стремление к созданию собственного уникального стиля, основанного на совершенстве материалов, новейших технологиях и полной свободе видения идей в коллекциях.

С 1992 года «КОРТА» выросла из небольшого ателье, став уверенным участником недель моды и выставок по всему миру, получив множество международных премий, в том числе и от самого Пьера Кардена. «КОРТА» успешно реализует свои идеи, в том числе и для отечественной Олимпийской сборной, и в коллаборации с ReebokRussia.

В коллекции для RFFW курс был взят на высокое качество материалов, современный дизайн и точное исполнение. Это коллекция про осознанный выбор в пользу качества, комфорта и красоты, в ней много ручного труда, что делает ее исключительной и особенной. Комфортная мода - для красивой жизни, прививать хороший вкус с детства - миссия этой коллекции.

Второй показ RFFW был представлен бутиком Milangel. На подиуме были гармонично представлены не только изделия молодого бренда Milangel, но и итальянских семейных фабрик Braschi и Giulianateso, поддержавших высокий уровень мероприятия. Одежда бренда Milangel — для тех, кто готов экспериментировать с мехом. «К меху нельзя относиться слишком серьезно и строго», — под этим девизом Анжелика создала свою первую коллекцию. Ключевыми предметами стали джинсовые куртки, отделанные мехом норки, куницы, соболя, расшитые бахромой и украшенные вышивками. Дизайнер любит сочетать мех и нежные фактуры — шелк или органзу.

Продолжил показ Модный дом «Zима», с гордостью представив коллекцию «Дорогами сновидений», получившую высочайшую оценку Ирины Крутиковой и Вячеслава Зайцева. Гости закрытого показа RFFW увидели в коллекции Модного дома «Зима» уникальные меховые витражи, созданные совместно с известным художником Дарико Беридзе, графика которых гармонично вплетается в летящие силуэты, соединяя природную пластику меха и элегантность натуральных тканей. Показ «Zима» на RFFW сопровождал волшебный вокал финалиста проекта «Голос» Эмиля Кадырова.

Следующим дефиле закрытого показа «Russia. FUR Fashion Week» выступил Модный дом «Мадам Матюш», основанный в 1991 г. и многократно участвовавший в международных выставках и неделях моды и являющийся обладателем 4х кубков Мэра Москвы и множества российских и зарубежных наград. Изысканный стиль, великолепное качество материалов, утонченный вкус и образное мышление позволяют создавать «Мадам Матюш» уникальные модели, отмеченные Пьером Карденом.

Право торжественного завершения галапоказа RFFW было предоставлено компании «Аксессуар Фур», являющейся крупнейшим поставщиком меха и единственным российским экспортером металлизированных шкур по всему миру, от Китая до США, включая Корею, Италию, Францию, Великобританию и Германию. С 2015 года «Аксессуар Фур» является единственным поставщиком различных видов металлизированных шкур для компании FENDI. Компания презентовала бренд ASTEL by Konstantinopolski и коллекцию верхней одежды «Шелковый путь», созданную совместно с арабским дизайнером из Саудовской Аравии Hatem Alakeel (TOBY). Выразительной чертой коллекции стали шедевры из металлизированного меха SWAKARA, лисы SAGA, норки и других видов меха. Уникальные бесшовные соединения при сочетании ткани и меха продемонстрировали высший уровень мастерства пошива и использование новейших технологий на своем производстве.

Атмосферу пространства «Russia.FUR Fashion Week» создавали цветочный партнёр мероприятия Мастерская Европейской Флористики «Vintage» и компания YAMAGUCHI, благодаря которой гости могли отдохнуть в роскошных массажных креслах премиум-класса в релакс-зоне.

Все гости могли насладиться премиальным органическим шоколадом от «Aromatic Addiction» и полюбоваться роскошными украшениями Ювелирного дома DANIEL MALAEV.

А для юных участников RFFW кондитерская компания «Anna Cakes» подготовила сладкие сюрпризы и подарки ручной работы.

За открытием «Russia. FUR FashionWeek» последовала работа шоу-рума на Кузнецком мосту, где еще два дня ценители почитатели роскошного комфорта могли примерить и купить эксклюзивные меха.

Cтратегические партнеры «Russia. Modest Fashion Week»: Российский Пушно-Меховой Союз, Ведущие мировые меховые аукционы: Kopenhagen Fur, NAFA, Sagafurs, Российская выставочная компания «Кордон», Юлия Бевзенко и компания “All about lux”, Российский Государственный Университет им А.Н. Косыгина, «International Buyers Hub», «Союз Русских Байеров»;

Юридическая поддержка и сопровождение: «JurTwins»;

Стратегические информационные партнеры: «FashionEducation.ru», «Ярмарка меха», «Мир меха», «Пушные аукционы», «Fashion Fur&Leather», «РИА Мода», «PROfashion», «Модная сеть: Moda.ru и Fashion.ru», «Intermoda», «Модный Magazin», «Календарь Модных событий», Проект MODA 24/7, «Русская мода», проект «Now you Know», «Magazine FMD/Fashion Marketing Design».

Фото - Dima Babushkin