23 марта состоится вечеринка LASH&BROW REVOLUTION и LASH BEAUTY AWARDS в Korston club Hotel

23 марта в Korston club Hotel в рамках бьюти-конферении Lash&Brow Revolution состоится вечеринка и награждение лауреатов премии Lash Beauty Awards. Ведущими шоу станут актеры сериала «Реальные пацаны». Хэдлайнер вечера – группа «Иванушки int.»!

Звездные гости: Александр Рогов, Юрий Столяров, Иванушки int, Стас Костюшкин, Иван Барзиков (Дом2), Никита Кузнецов (Дом2), Андрей Черкасов (Дом2), Галина Шульга (Голос), Павел Брынза (Танцы ТНТ), Роман Клячкин (резидент Comedy club) и др.

Сбор гостей: 21:00

Начало: 21:30

Место: Korston club Hotel, ул. Косыгина, 15

lash-awards.com – программа мастер-классов 21-23 марта.

vk.com/lashbrowrevolution instagram.com/lashbrowrevolution