23 октября состоялась 8 церемония награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2018»

Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса и истеблишмента. Благодаря выдающемуся и эффектному оформлению Тамары Валенковой, одной из самых известных декораторов, гостям вечера представилась возможность ощутить себя в роскошном великолепии: декор в малиново-черных тонах, помпезно украшенные столы и шикарная сцена.

Ведущими премии выступили невероятные Дмитрий Дибров и Юлия Барановская.

Заветные статуэтки в этот вечер получили:

Polina - «Иностранный проект года»

Филип Киркоров – «Прорыв года. Мужчина»

Рита Дакота - «Творческий проект года»

Зара - «Певица года»

Mouzenidis-Elion Club - «Прорыв года в области Luxury туризма»

Кристина Липинская- «Дизайнер года»

Анжелика Агурбаш - «Cпешите делать добро»

Лиана Давидян- «За вклад в развитие стоматологии»

Клиника Telos Beauty- «Бьюти прорыв года»

Юлия Началова - «Special song»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - «Лучшая песня» за песню «Включи во мне свет»

Левон Чахоян - «Косметолог года»

Ярослав Брин – «Фитнес Эксперт года»

Альбина Джанабаева и Митя Фомин - «Лучший дуэт»

Тимур Хайдаров - «Пластический хирург года»

Виолетта Ершова - «New Generation»

Bianco Nero - «Лучший салон красоты года»

Александр Ревва - «100 % хит»

Natan - «Top-hit»

LUXIO – «Идеальный маникюр»

Алиева Тома- «Бизнес по-женски, когда мечта творит реальность »

Мару Гулишан – «Фешн событие года»

Алена Абрамова – «Открытие года»

Ани Лорак - «Концертное шоу года DIVA»

Юлия Барановская -«Все к лучшему»

Наталья Подольская – «Слабая-сильная»

Резеда и Евгений Нурисламовы – «Первые шаги»

Мирра Гура – «Персона года»

ART-TOUR -Дмитрий и Анаит Арутюновы-« Бизнес и Творчество»

Итан Кид – «Самый юный блогер»

Своими выступлениями гостей вечера порадовали певица Polina, Александр Ревва, Альбина Джанабаева и Митя Фомин, Анжелика Агурбаш, Natan, Юлия Началова, Brandon Stone, TIGER CAVE . Гостей церемонии ожидал изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также показ Lipinskaya Brand дизайнера Липинской Кристины.

Образы девушек моделей на сцене были представлены дизайнером Анной Советовой.

Генеральный партнер: Анатомия – клиника красоты и здоровья.

Официальный партнер: ресторан MODUS.

Партнеры премии: Elion Club - организует эксклюзивный отдых для самых взыскательных. Идеально - это минимум на что мы согласны, AVRORA CLINIC​ -клиника стоматологии и anti-age медицины, Швейцарская марка часов и украшений Elixa, LUXIO - 100% гель, который обеспечивает прочное, стойкое, красивое покрытие, Lisap Milano –итальянский легендарный парикмахерский бренд, который покорил мир своими уникальными формулами, VIVIENNE SABO – это французская марка декоративной косметики, японская профессиональная косметика для волос - LebeL, Telos Beauty - сеть клиник эстетической и медицины и стоматологии, Beltrami Russia-интерьерные изделия из серебра, Paolo Conte - это сеть бутиков женской и мужской обуви и аксессуаров, бренд ELEGANZZA – это авторские аксессуары от креативного ди⁠ректора Клаудио Бьязи, Клиника Левона Чахояна, Израильская косметика по уходу за лицом, телом и волосами - Mon Platin, Новикова и Назина-салон флористики, Davines – итальянская профессиональная косметика для волос, Студия красоты Bianco Nero - лучшее место для создания себя, Анна Советова - дизайнер, посвятивший свое творчество платку, модельное агенство Casta Models.