Вход
ADV



Интересно
Рождество и Новый год (349)
Все сюжеты

25-26 декабря в @erd_showroom пройдет маркет российских дизайнеров

  • 89
  • 0
  • 22 Декабря 202018:43
Сюжеты: Рождество и Новый год

25-26 декабря в @erd_showroom пройдет последний в этом году маркет российских дизайнеров, в рамках которого будет представлена одежда 10 локальных брендов. ⠀

Приглашаем провести эти два дня вместе с нами в пространстве ERD! ⠀

Приходите поддержать российских дизайнеров, которые несмотря на сложности 2020-го по-прежнему создают для нас красоту, приобрести новогодние подарки близким, обновить гардероб (кстати, распродажа сэмплов от 1 000 ₽) и просто насладиться атмосферой приближающегося праздника. ⠀

Ждем вас и ваших друзей! ⠀

▪️ 25-26 декабря, с 12:00 до 21:00
▪️ Адрес: Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1, шоурум ERD (400 метров от станции метро Электрозаводская)
▪️ Вход свободный!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru