25-26 декабря в @erd_showroom пройдет маркет российских дизайнеров

25-26 декабря в @erd_showroom пройдет последний в этом году маркет российских дизайнеров, в рамках которого будет представлена одежда 10 локальных брендов. ⠀

Приглашаем провести эти два дня вместе с нами в пространстве ERD! ⠀

Приходите поддержать российских дизайнеров, которые несмотря на сложности 2020-го по-прежнему создают для нас красоту, приобрести новогодние подарки близким, обновить гардероб (кстати, распродажа сэмплов от 1 000 ₽) и просто насладиться атмосферой приближающегося праздника. ⠀

Ждем вас и ваших друзей! ⠀

▪️ 25-26 декабря, с 12:00 до 21:00

▪️ Адрес: Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1, шоурум ERD (400 метров от станции метро Электрозаводская)

▪️ Вход свободный!