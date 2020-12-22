25-26 декабря в @erd_showroom пройдет маркет российских дизайнеров

25-26 декабря в @erd_showroom пройдет последний в этом году маркет российских дизайнеров, в рамках которого будет представлена одежда 10 локальных брендов. ⠀
Приглашаем провести эти два дня вместе с нами в пространстве ERD! ⠀
Приходите поддержать российских дизайнеров, которые несмотря на сложности 2020-го по-прежнему создают для нас красоту, приобрести новогодние подарки близким, обновить гардероб (кстати, распродажа сэмплов от 1 000 ₽) и просто насладиться атмосферой приближающегося праздника. ⠀
Ждем вас и ваших друзей! ⠀
▪️ 25-26 декабря, с 12:00 до 21:00
▪️ Адрес: Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1, шоурум ERD (400 метров от станции метро Электрозаводская)
▪️ Вход свободный!
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