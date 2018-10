25-27 сентября в Москве прошла Молодежная неделя моды Russia.YOUth Fashion Week – модное событие, объединившее бренды, дизайнеров и любителей быть в тренде молодежных стилей. Дизайнеры со всей России представили коллекции, оцененные не только опытными фэшн-экспертами, компетентным жюри, но и байерами международных и отечественных ритейл-сетей. Некоторые коллекции еще на конкурсной стадии заинтересовали компании, формирующие предложение в самых популярных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо показов, 25 сентября на площадке Центра моды и дизайна при поддержке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства прошла деловая программа. Эксперты Ирина Каримова (руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики), Инна Баклыкова (руководитель ресурсного центра Fashion HUB и исполнительный директор Международной Ассоциации Байеров), Johann Schröder (член Международной Ассоциация Байеров) представили молодым дизайнерам актуальные мировые и российские тренды в сфере YOUth Fashion.

Показ состоялся в самом центре Москвы – в Столешниковом переулке в клубе Gogol’.

Пространство клуба было разделено на две части – в основной проходили показы, во второй части дизайнеры представляли свои творения, которые можно было сразу приобрести.

На ярком гала-показе успешно презентовали свои коллекции дизайнеры и бренды, ориентированные на молодежную аудиторию. Ультрамодную одежду представили Polina Golub, Judy Green & Anna Skorokhodova Accessorize, особенно актуальным, учитывая надвигающиеся холода, стал показ Odri Mio. Привлек внимание показ от итальянского бренда Imperial Fashion, который представил бутик Anna2Anna.

Кроме того, в программе приняли участие дизайнеры: Василиса Миронова с коллекцией «Разгуляй», Мария Верещагина «Похитители моды», творческая дизайн-группа: Лилия Бибаева, Алина Бабанова, Екатерина Калабулекина и Виктория Титова с коллекцией «Владимир Красно Солнышко», Анастасия Козлова «Русский сувенир», Александра Семенова «Pay attention, please», Ольга Макарова «Иллюзия», Дарья Федунова Суперма «Во весь голос», Мария Бурова «Ключ», Дарья Северова «В наших глазах», Сюзанна Гильденштерн и Ангелина Попова с коллекцией «Life on Mars», Наталья Жукова «Флораспорт», Елизавета Топоркова и Анастасия Миронова «Раз, два, три, четыре», Кристина Беляева «Influence», Анастасия Шуйская «BLURRED», Юлия Алисова «Where is my mind?».

Лучшие коллекции, по мнению жюри, получили подарки от партнеров YOUth-мейнстрима - ресурсного центра Fashion HUB и Языкового тренингового центра «Свобода Слова».

Аутентичную атмосферу Russia. YOUth Fashion Week дополнял воздух вечерней Москвы, выставка фотохудожников МГХПА имени Строганова, потрясающий драйв DJ команды «Рассвет» и всеобъемлющий живой звук от кавер-группы Share your Food.

Следующая неделя молодежной моды Russia. YOUth Fashion week состоится в феврале-марте 2019 года, программа уже формируется.

Все заявки и предложения организаторам – www.RYFW.ru