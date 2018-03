25 февраля в Москве прошло RUSSIAN FASHION SHOW

25 февраля в Москве прошло грандиозное RUSSIAN FASHION SHOW с участием самых красивых детей-моделей более чем из 20 городов России. По общим подсчетам, показы в этот день посетили более 500 человек. Приглашенные гости, модельные скауты были поражены скоплением в Ford Авилон такого большого количества красивейших моделей, которые представили 14 коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Пять часов показов нон-стоп прошли, как на одном дыхании.

Гости не хотели покидать мероприятие, а модели просили продолжения. Организаторы RUSSIAN FASHION SHOW - организационный комитет всероссийского детского онлайн-конкурса THE SUPERFACE' Russia, модельное агентство RU.MODEL MANAGEMENT, собираются повторить шоу в следующем году и сделать его ежегодным модным событием в Москве для профессиональных и титулованных моделей России с 5 до 18 лет. Шоу уже сравнили с известными российскими неделями моды. Гости также упомянули испанскую неделю моды FIMI, сообщив о том, что RUSSIAN FASHION SHOW проведено на столь же высоком европейском уровне.

В показах приняли участие 122 модели из России и Белорусии, 28 финалистов конкурсов THE SUPERFACE' Russia, которые проходили как в онлайн-формате четырех сезонов конкурса, так и в городах: Брянск, Улан-Удэ, Иркутск, Владивосток. Фееричным завершением показов стало выступление моделей с коллекцией FROM RUSSIA WITH LOVE, что совпало с победой российских хоккеистов на олимпиаде в Пхенчхане. Говоря об Азии, организаторы шоу планируют в следующем году привезти в Москву азиатские бренды одежды, познакомить их с русскими детьми-моделями и организовать для них рекламные съемки в Москве.

Фото - Дима Бабушкин