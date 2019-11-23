25 лет Reebok Instapump Fury: большое событие в «Цветном»

23 ноября в обновленном корнере в универмаге «Цветной» Reebok отпразднует 25-летие легендарной модели Reebok Instapump Fury, которая волновала умы поклонников спортивной обуви с момента своего появления в 1994 году.

В этот вечер бренд представит публике и запустит в продажу специальную версию 2019-го — Reebok Instapump Fury Boost™ в исполнении Black& White, знаменующую стремление бренда к смелым экспериментам и желанию удивлять. Анонс выхода этих кроссовок уже вошел в топ обсуждений среди сникерхедов по всему миру. Купить пару из ограниченной серии в день релиза смогут обладатели карт лояльности Reebok CARD. Если карты пока нет, можно будет ее оформить прямо на кассе.

Помимо громких презентаций на мероприятии пройдет инсталляция редких итераций модели Pump. Это уникальная возможность увидеть своими глазами дизайнерский прогресс и концептуальное видение будущего спортивной обуви в течение четверти века.