Пока в Москве можно прикоснуться к моде на MoscowFashionWeek, 25 октября открылась China Fashion Week, главная государственная неделя моды в Китае, которая проводится в столице страны Пекине (Beijing). Как партнёр China Fashion Association, Роман Ефремов был приглашён выступить на открытии China Fashion Week и передал привет от всех российских дизайнеров. И не только, конечно. Пригласил китайских дизайнеров выступить на российских неделях моды, рассказал о заинтересованности российских дизайнеров продавать свои изделия на китайском рынке, поздравил с открытием Недели Моды.

Неделя Моды в этом сезоне будет проходить 9 дней и закончится 2 ноября. В рамках недели моды можно будет увидеть 59 шоу китайских и дизайнеров из других стран.

В программе НМ проходит Fashion Summit (деловая программа). Были темы влияния инфлюэнсеров в моде, байерам, как они работают, и как с ними работать. Традиционно тренды будущего сезона, тренды ритейла, предпочтения покупателей поколений Y&Z и тд.

Так же в программу НМ включена выставка DHUB, где представлены работы более 70 дизайнеров из Китая, Таиланда, Швеции, Италии, Испания, Новой Зеландии, Южной Кореи, Монголии, и ряда других стран. Россию на выставке представляет дизайнер Павел Ерокин, со своими уникальными куртками и пуховиками. Для экспонентов предусмотрены встречи в формате matchmaking с байерами на выставке, а так же интервью китайскому телевидению.

На отдельной площадке идут показы Fashion KidsWear. «Детская» программа включает показы 35 дизайнеров.

Китай огромная страна, мода популярна в Китае существенно в большей мере, чем в России, уровень жизни выше и количество состоятельных людей больше. Многообразие проживающих в стране даёт возможность находить покупателей на любой вкус. Показы существенно отличаются друг от друга, как и аудитория показов.