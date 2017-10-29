25 октября состоялась 7 церемония награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2017»

Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса и истеблишмента. Благодаря оформлению Тамары Валенковой, одной из самых известных дизайнеров, гостям вечера представилась возможность ощутить себя в роскошном великолепии: декор в серебристо-красных тонах, помпезно украшенные столы и шикарная сцена.

Ведущими премии выступили невероятный Дмитрий Губерниев и очаровательная Липа Тетерич.

Заветные статуэтки в этот вечер получили:

Зара – «Певица Года»

Жасмин – «Singer lady»

Клиника «Анатомия» - «Бьюти прорыв года »

Антон Беляев и его группа «Тэр Мэйтс» - «Группа года»;

ORIENT- «Часовой бренд»

Анастасия Стоцкая и Никита Пресняков – «Мюзикл года»

Анжелика Агурбаш – «Страсть и чувственность»

Юлия Тихомирова – «Бизнес проект года»

Анна Семёнович – «Клип года»;

Геворг Степанян – «Пластический хирург года»;

Бурито – «Музыкальный проект Года»

Елена Летучая – «Телеведущая Года»

Лоя – «Хит парад»

Татьяна Мельник – «Фэшн проект года»;

Кристина Орбакайте – «Лучшее концертное шоу года»

Валерия – «Песня года»

Анна Горобец – «Эстетика и красота»

Иосиф Пригожин – «Продюсер Года»

Обувь «Mad daizy» – «Тренд года»

Александр Панайотов - "Непобедимый"

Мария Кожевникова – «Целеустремленность и упорство»

Алиса Лобанова – «Благотворитель года»;

Стоматология Луиза – «Дентал клиника Года»

Полина Слепакова – «New generation»

Древо Мира – «Эксклюзивная мебель года»

Своими выступлениями гостей вечера порадовали певица Маргарита Позоян, певец Чабанов Иван, Коган Дмитрий, певица Юлия Началова. Гостей церемонии ожидал изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также показ меховых изделий от мехового бутика NELLO SANTI совместно с элитным нижним бельем Aubade и эксклюзивной обувью ручной работы MadDaisy Moscow, которая задаёт новый модный тренд в обуви.

Образы девушек моделей на сцене были представлены компанией Olivegrey.

Генеральный партнер: ресторан-теплоход «Ласточка»

Официальный партнер: японский часовой бренд Orient

Титульный партнер: круглогодичный горный курорт «Роза Хутор».

Партнеры премии: Отельный комплекс Mulia Resort & Villas, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, итальянская косметика для волос Constant Delight, элитное нижнее белье Aubade, производсто элитной мебели на заказ «Древо Мира», институт красоты Art et Beaute, Harizma professional - модный бренд профессиональных инструментов, Анатомия – клиника красоты и здоровья, Magiс jeweler – ювелирные украшения с бриллиантами, профессиональная косметика для волос Davines, бренд обуви и аксессуаров - Paolo Conte, авторская SPA косметика AB, марка goddess – паста для шугаринга, сеть магазинов- Toy.ru, стильные букеты – Мастерская флористики, Acqua Dell Elba – ароматы моря Италии в парфюме и диффузорах для дома, дизайнерская женская одежда Olivegrey - девиз марки: «торжествующая женственность