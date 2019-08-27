25-я выставка-ярмарка «Бижутерия от винтажа до наших дней»

12 сентября на Тишинке снова откроется одна из самых ожидаемых выставок московской осени для всех неравнодушных к собственному стилю. Традиционно сюда стекаются модницы и эстеты, экстравагантные персонажи и особы, предпочитающие классику. Ведь бижутерия – это всего лишь слово… За ним стоит искусство украшать себя без бриллиантов, игра, азарт, фантазия и импровизация.

Мы намеренно формируем самый пестрый состав участников: от коллекционеров антикварных украшений до современных неординарных дизайнеров, от путешественников, привозящих всевозможную экзотику до сочинителей авангардных серег и перстней. Стилевой и временной диапазон огромный – и это прекрасно.

Традиционный спецпроект каждой «Бижутерии» знакомит гостей с самыми необычными или редкими украшениями. Тема сентябрьской сессии – Гран-тур. Это сейчас для нас лето ассоциируется с путешествиями: неделя, другая, если повезет – целый месяц! А вот молодым джентльменам или повесам, а также юным барышням прошлых столетий везло куда больше – их обязательный Гран-тур по Европе продолжался несколько лет. Маршрут этих путешествий, особенно популярных в Англии 18 века, обычно пролегал через Францию, Центральную Европу, Италию; изредка захватывал также Испанию и Святые места. Мужи более зрелого возраста и дамы выезжали в гран-тур значительно реже. Русские путешественники часто ехали через Германию и Швейцарию в Париж и Лондон, но любимым местом посещения всегда оставалась Италия.

Самая подробная и полная информация о таких вояжах с артефактами музейного уровня будет ждать вас на Тишинке 13-15 сентября. Приходите. Скучно не будет.

VIP-открытие 12 сентября 2019 года в 19:00

13-14 сентября с 11:00 до 21:00

15 сентября с 11:00 до 20:00

«Т-Модуль», Тишинская площадь,

1 Мультимедийный каталог выставки: http://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646422b44f-98036d2272