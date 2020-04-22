2,7 миллиона долларов заработал магазин Hermes в первый день работы после карантина

Журнал Esquire сообщил о рекордной выручке флагманского магазина парижского дома в Гуанчжоу.

Магазин французской марки Hermes, расположенный в торговом центре Taikoo Hui Guangzhou города Гуанчжоу открылся после двух месяцев карантина. К долгожданному открытию в ассортименте бутика появились редкие модели сумок, в том числе и декорированная бриллиантами Himalayan Birkin из кожи крокодила. акция компании имела успех, и в первый же день работы после карантина магазин заработал порядка 2,7 млн долларов.