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Артем Кузелев

2,7 миллиона долларов заработал магазин Hermes в первый день работы после карантина

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  • 22 Апреля 202012:03
Сюжеты: Hermes

Журнал Esquire сообщил о рекордной выручке флагманского магазина парижского дома в Гуанчжоу.

Магазин французской марки Hermes, расположенный в торговом центре Taikoo Hui Guangzhou города Гуанчжоу открылся после двух месяцев карантина. К долгожданному открытию в ассортименте бутика появились редкие модели сумок, в том числе и декорированная бриллиантами Himalayan Birkin из кожи крокодила. акция компании имела успех, и в первый же день работы после карантина магазин заработал порядка 2,7 млн долларов.

 

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