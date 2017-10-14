27 октября в рамках Недели моды в Москве состоится показ Карины Химчинской

Новая коллекция бренда KARINA KHIMCHINSKAYA получила название DREAMS. Образы коллекции DREAMS – мечтательные и одновременно цельные, рассчитаны на девушек, которые любят воплощать мечты в реальность. Формы и ткани поражают яркостью и уникальностью. Платья, представленные на показе, могут стать частью базового гардероба любой девушки благодаря своей универсальности. Каждая модель коллекции отличается фирменным принтом KARINA KHIMCHINSKAYA, на которых просматриваются теплые сюжеты средиземноморских пейзажей и романтичного городского колорита. Хитом коллекции по праву можно назвать платья-рубашки в стиле сафари – обязательная вещь в гардеробе любой девушки.

Яркие, сочные, насыщенные цвета отличают платья Карины от других дизайнеров, она не боится экспериментов и поэтому у нее так хорошо получается создавать новые модные тренды. Именно платье – лаконичное, выполненное из дорогих тканей или украшенное вышивкой и кружевом - было и продолжает оставаться визитной карточкой бренда KARINA KHIMCHINSKAYA. Для дизайнера самым важным условием при создании образа является уникальность – как самой модели, так и девушки, примерившей его. Неповторимый образ каждой героини KARINA KHIMCHINSKAYA лежит в основе философии бренда. Все платья отшиваются только из натуральных тканей, а изысканный декор (кружево, перфорация, аппликация из шелковых цветов ручной работы) выполняется вручную. Игра с кроем и силуэтом, дополнения в виде драпировок, складок и плетений, а также внимание к деталям, позволяют дизайнеру Карине Химчинской из сезона в сезон удивлять своих почитателей и покорять сердца модных редакторов и байеров.

История бренда KARINA KHIMCHINSKAYA началась в 2013 году, когда дизайнер Карина Химчинская представила свою первую коллекцию на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна» в Юрмале. Буквально за несколько месяцев Карина смогла добиться признания не только среди почитателей своего таланта, но и среди профессионалов индустрии. Сегодня KARINA KHIMCHINSKAYA – это успешный модный бренд, о котором пишут ведущие российские и зарубежные издания, а показы которого посещают настоящие ценители моды.

Купить платье из коллекции DREAMS бренда KARINA KHIMCHINSKAYA можно в эксклюзивном бутике в Большом Николопесковском переулке, д. 13. Узнать больше о бренде и дизайнере Карине Химчинской, а также о новинках сезона весна-лето 2018, можно подписавшись на страницы бренда в Facebook и Instagram, а также канал в Telegram - @KarinaKhimchinskaya.