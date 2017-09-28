Объявлен состав латвийских участников 27-ой Рижской недели моды

Этой осенью Рижская неделя моды пройдет в столице Латвии с 24 по 28 октября. Балтийская федерация моды, организатор мероприятия, объявила имена латвийских дизайнеров, которые представят свои новые коллекции на самом большом подиуме страны.

Если в народе "по осени цыплят считают", то в мире моды осенью модельеры представляют свое видение модных тенденций на уже следующий весенне-летний сезон. С 24 по 28 октября в рамках RIGA FASHION WEEK свои коллекции сезона весна-лето 2018 покажут такие латвийские марки дизайнерской одежды как Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, а также состоится показ коллекций детской одежды от Aristocrat Kids и Paade Mode. Дебютантами этого сезона станут марка KULT, созданная под эгидой магазина BOLD Concept Store, и дизайнерский бренд AntiStar, который представит свою коллекцию во время отдельного мероприятия в рамках RFW вместе с Bulichev и QooQoo.

Кроме того, что дизайнеры уже подготовили коллекции следующего сезона и сейчас активно готовятся к показу на Рижской неделе моды, круглый год для развития своего бизнеса они прикладывают не мало усилий, и стоит отметить, что небезрезультатно.

Например, некоторые из них могут похвастаться расширением географии своих продаж. С этого сезона Nóló представлен также в бутиках Сингапура, Китая, Гонконга и Канады, а с 1 ноября этот успешный латвийский бренд обзаведется собственным корнером в престижном торговом центре Таллинна Kaubamaja. В свою очередь, одежда от Natalija Jansone с конца лета доступна в нескольких магазинах на территории США.

Представители латвийских марок дизайнерской детской одежды хорошо поработали этим летом и со следующего сезона Aristocrat Kids будет продаваться в магазинах Harvey Nichols в Саудовской Аравии и Катаре, а Paade Mode - в Galerie La Fayette в Париже.

One Wolf в этом году покоряет балтийский рынок, - у марки установилось серьезное сотрудничество с литовскими дистрибьюторами и теперь One Wolf представлен в нескольких магазинах Клайпеды, Паланги и других городов Литвы, а также активно работает с представителями киноиндустрии, театра и музыкального мира не только Латвии, но и соседних стран.

После паузы в несколько сезонов на рижский подиум возвращается известный дизайнер и любимец местной публики Atis Artemjevs, который совсем недавно вернулся с престижной выставки Super. Pitti Immagine в Милане.

Катя Шехурина в этом сезоне объявила о ребрендинге своей марки Katya Katya Shehurina. Отныне она представляет две линии одежды, каждая под отдельным именем: вечерние платья Katya Katya Occasion и свадебные платья Katya Katya Bridal. Этой осенью на RFW будет представлена только коллекция вечерних нарядов от Шехуриной.

Anna Led в этом сезоне удостоена особого внимания, поскольку образ из коллекции именно этой марки был выбран в качестве имиджа всей Рижской недели моды.

Dace Bahmann расширяет ассортимент своих коллекций и со следующего сезона будет предлагать не только выходные платья и верхнюю одежду, но и более доступные по цене майки, байки, джинсы и джемперы.

В свою очередь, Talented сообщает о том, что полная коллекция этого осенне-зимнего сезона в разных размерах отныне представлена в магазине Paviljons на ул. Тербатас 55.