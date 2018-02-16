28-ая Рижская Неделя моды пройдет с 19 по 23 марта

С 19 по 23 марта в столице Латвии пройдет очередная Рижская Неделя моды RIGA FASHION WEEK, которая вот уже в 28-ой раз представит латвийской и международной общественности последние достижения местных и зарубежных модельеров.

Как отмечают организаторы RIGA FASHION WEEK, представители Балтийской федерации моды, главными целями проекта являются: продвижение дизайнерских марок одежды из Латвии и других прибалтийских стран на зарубежные рынки, позиционирование Риги как столицы моды в балтийском регионе и популяризация конкуретноспособного латвийского дизайна. За более чем 13 лет существования RIGA FASHION WEEK стала стартовой площадкой и важным инструментом становления успеха для таких брендов как One Wolf, Amoralle, Nóló, Katya Katya, Narciss и многих других, продолжая с каждым сезоном делать свой вклад в повышение узнаваемости дизайнерских брендов на местном и международном рынках.

Этой весной на Рижской неделе моды будут представлены коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2018/19 от лучших латвийских дизайнеров и приглашенных модельеров из других стран. Визуальным имиджем грядущей Недели моды была выбрана фотография Олега Зернова (ассистент фотографа - Ольга Яковлева), на которой запечатлена модель Аквиле (Star Systems Latvia) в головном уборе латвийской марки Nóló. Автор образа - стилист Ольга Колотова. Образ девушки вдохновлён новой коллекцией Nóló, в которой яркие, броские детали в духе кибер-панк сочетаются с чистыми и женственными силуэтами. Над имиджем также работали ассистент стилиста Юлия Вербицкая, визажист Виктория Сафронова и ассистент визажиста Эва Хербона.