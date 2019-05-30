Каждая инициатива Salvatore Ferragamo — всегда событие. 28 мая в бутике Salvatore Ferragamo в Столешниковом переулке состоялся светский коктейль. Он собрал истинных ценителей бренда – представителей творческой и театральной Москвы. Мероприятие посетили: Александр Цыпкин, Дарья Мороз, Анна Тихомирова, Дарья Повереннова, Татьяна Геворкян, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина, Денис Родькин, Ольга Смирнова, Наталья Сомова, Максим Маринин, Янина Студилина, Юрате Гураускайте, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие.

Гостей вечера приветствовала директор московского бутика, она рассказала о новой коллекции, о ее идеях и уникальных решениях. Гостям попробовали изысканные блюда итальянской кухни и коктейли. Вечер завершил DJ-сет, поддержавший модное настроение вечера.

Вечер был посвящен презентации новой коллекции, и последним тенденциям бренда, которые складываются из глубокой художественной традиции марки и смелых идей будущего. Артистическая основа формирует образ моды завтрашнего дня. Креативный директор Дома Пол Эндрю создал коллекцию, объединившую традиции бренда с тенденциями современной моды и высочайшими технологиями. Принципы высокого ремесла соединены с теорией цвета, модным силуэтом и вариативностью тканей.

В преддверии предстоящих кинопремьер фестиваля «Кинотавр», не осталась без внимания музейная коллекция бренда — линия Ferragamo’s Creations. Изначально она была задумана как коллекция раритетов, в которой собраны реплики обуви, созданные когда-то Сальваторе для голливудских звезд: копии легендарных балеток Одри Хепберн и лодочки, которые носила Мерлин Монро в фильме «В джазе только девушки». Сегодня эта уникальная коллекция представлена во флагманских бутиках Salvatore Ferragamo в Милане, Риме, Париже и других мировых столицах. В этот почетный список входят бутики Москвы и Санкт-Петербурга.

Линия Ferragamo’s Creations воспроизводит легендарный дизайн модного дома Salvatore Ferragamo по оригинальным лекалам и рисункам. Объекты лимитированной серии Ferragamo’s Creations полностью выполнены вручную, обладают идентификационным номером и сопровождаются сертификатом качества. Ferragamo’s Creations — жемчужина в короне творений бренда: она по праву считается объектом коллекционирования.