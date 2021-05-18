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Элиза М

29 мая. День открытых дверей британского образования в Московской школе кино

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  • 18 Мая 202117:02

29 мая состоится День открытых дверей британского образования в Московской школе кино и Scream School.

Международный бакалавриат в области игр, кино и анимации в Universal University — это первая комплексная программа, которая готовит специалистов по всем основным направлениям в индустрии развлечений: визуальные искусства, геймдизайн и продюсирование, кино и ТВ-продакшн, 2D-анимация, 3D-анимация и визуальные эффекты.
 

С момента основания в 2012 году, Московская школа кино использовала при разработке своих образовательных программ опыт американских и британских вузов UCLA, UC Berkeley, University of Southern California, NFTS, London Film Academy. Стратегический партнер университета — University of Hertfordshire, чьи программы по анимации и визуальным эффектам входят в топ-5 лучших в мире (согласно Rookie Rankings). Новая программа объединяет многолетний опыт Universal University в интеграции лучших международных практик в российское образование с экспертизой University of Hertfordshire в подготовке профессионалов для креативных индустрий. 

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

https://clck.ru/UoubD

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