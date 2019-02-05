33 поросёнка: капсульные коллекции к Китайскому Новому году

5 февраля наступит ещё один Новый год - согласно лунному восточному календарю талисманом года станет Жёлтая Земляная Свинья и западные дизайнеры приготовили для модниц и модников множество забавных аксессуаров с изображением свинок и поросят!

Лучше всех с чувством юмора у команды бренда Gucci - вслед за мультяшными бестселлерами из юбилейной коллекции Disney у них вышла заразительно смехотворная рекламная кампания с умилительными живыми мини-пигами и нарисованными на статусных часах и портмоне пляшущими поросятами, которые точно заслуживают почетной золотой медали!

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф оказались в центре всеобщего внимания!

Парадоксально, но факт - одежда и аксессуары с изображениями пухленьких розовых поросят и озорных красных кабанчиков могут выглядеть элегантно. Не верите? Посмотрите на новую капсульную коллекцию Chloe!

Стильные хрюшки замечены и в китайсконовогодней капсуле Louis Vuitton - такие добродушные шарфы, брелоки и шармы непременно принесут в этом году удачу и веселое настроение!

Автор: Диана Мицкевич