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Диана Мицкевич

33 поросёнка: капсульные коллекции к Китайскому Новому году

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  • 05 Февраля 201911:42

5 февраля наступит ещё один Новый год - согласно лунному восточному календарю талисманом года станет Жёлтая Земляная Свинья и западные дизайнеры приготовили для модниц и модников множество забавных аксессуаров с изображением свинок и поросят!

Лучше всех с чувством юмора у команды бренда Gucci - вслед за мультяшными бестселлерами из юбилейной коллекции Disney у них вышла заразительно смехотворная рекламная кампания с умилительными живыми мини-пигами и нарисованными на статусных  часах и портмоне пляшущими поросятами, которые точно  заслуживают  почетной золотой медали! 

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф оказались в центре всеобщего внимания!

Парадоксально, но факт - одежда и аксессуары с изображениями пухленьких розовых поросят и озорных красных кабанчиков могут выглядеть элегантно. Не верите? Посмотрите на новую капсульную коллекцию Chloe! 

Стильные хрюшки замечены и в китайсконовогодней капсуле Louis Vuitton - такие добродушные шарфы, брелоки и шармы непременно принесут в этом году удачу и веселое настроение! 

Автор: Диана Мицкевич 

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