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4 апреля в DI Telegraph прошел показ-перформанс коллекции Tegin весна-лето 2017

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  • 08 Апреля 201711:23
Сюжеты: Светлана Тегин (Tegin), Весна-лето 2017

Огромное пространство 5-го этажа исторического здания Центрального телеграфа разделено огромным занавесом на две части. В одной – идет вечеринка. DJ-s Мария Шалаева и Ольга Сутулова – актрисы и друзья Дома Tegin – играют музыку из фильмов нуар середины прошлого века.

В назначенное время музыка стихает, свет гаснет, огромный занавес раскрывается, приглашая публику как-будто в иное измерение. Попадая внутрь многофигурного перформанса, каждый становится его частью. Время останавливается. Пространство заполнено звуком музыки Алексея Тегин и целым сонмом замерших без движения моделей.

Два ряда моделей на качелях, подвешенных цепями к потолку, задают ритм пространству, другие как манекены застыли в костюмах скульптурного кроя на поверхности зеркал. На расстоянии двух метров над полом в левитации без единого движения парит девушка. У зеркала – в сверкающем платье с открытой спиной – модель с объемной футуристичной прической.

Каждая линия инсталляции представляет собой отдельный фрагмент коллекции и погружает в новые ассоциативные ряды.

Через некоторое время в завораживающей зазеркальной реальности звук, проникающий внутрь, стихает, свет гаснет, занавес раскрывается, шоу прекращается, вечеринка продолжается.

Идея и постановка – Светлана Тегин и Алексей Тегин. Реализация – Алексей Тегин. Стилист - Екатерина Мельникова. Прически - Амбассадоры Sebastian Proffesianal салонов Персона. Макияж - Наталья Власова и Mosmake. Украшения - Ювелирный дом JV.

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