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Большенкова Карина Сергеевна

4 модных тренда ноября

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  • 03 Ноября 201711:23


1. Искусственные шубы и дубленки незаметно вернулись в нашу жизнь. И если Gucci наконец-то решили отказаться от использования натурального меха, множество брендов в масс-маркет сегменте еще с прошлого сезона облюбовали искусственный мех. Теперь из него делают практически все: сумки , шубы, бомберы, балахоны и худи.

 

2. Объемные пуховые куртки - чем больше, тем лучше. В этом сезоне модникам повезло, в таком луке замерзнуть точно не удастся! Очень модными этой осенью и зимой будут куртки из необычных материалов: металлик, винил и т.д.

3. Парки, наконец-то они вернулись. Теперь не только болотного цвета, выбирайте парки яркие и нет, с принятом и без. Мы предлагаем несколько более классических вариантов.

4. Береты и еще раз береты! А еще шляпы Федора как альтернатива, если береты вам уже наскучили)

 

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