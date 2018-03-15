4 образа для мартовских свиданий от бренда Pompa

- Брюки с блузой на пуговицах. Традиционный комплект позволит чувствовать себя удобно и вместе с тем элегантно. Брюки прямого кроя всегда остаются в моде, и можно играть с длиной или высотой талии. Не нужно бояться светлых оттенков – при аккуратной носке они останутся в порядке, а для долгой прогулки по улице действительно стоит выбрать модели потемнее. Но приятные тона позволят чувствовать себя легче и мысленно приближаться к весне. Нейтральные брюки стоит дополнить блузой более сочного цвета с необычным декоративным элементом.
- Платье. Среди вариантов для весеннего свидания обязательно должно быть платье! Платья подчеркивают женственность и помогают чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Платье само может быть нарядом, достаточно подобрать подходящие аксессуары и теплую верхнюю одежду, и образ будет готов.
- Юбка и блузка. Разбивая силуэт на части, юбка с блузкой позволяют еще и расширить границы стилей. Чтобы уйти от строгих прямых юбок и подчеркнуть талию, выбирайте юбку-трапецию с гладким кроем. Ее можно дополнить блузкой и поиграть с ее формой: необычные рукава, V-образный вырез или жакет.
- Пальто из шерсти светлого оттенка. Пока снег не до конца растаял, нужно утепляться. Шерстяное пальто утеплит, а светлый цвет хорошо подойдет к лицу и смягчит контрасты. А еще – поможет выделиться из толпы темных пуховиков и настроит на светлые радостные мысли.
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